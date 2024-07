Karen Paola y Carla Jara apuntaron a Cathy Barriga como la más "pesada" de Mekano y se burlan de su arresto domiciliario

04 jul. 2024 - 11:21 hrs.

Carla Jara, como tantos otros famosos, se lanzó con su propio podcast llamado "Entre amigas y copas", en el que ha realizado entrevistas a diferentes personalidades de la TV y redes sociales. La más reciente se la hizo a la cantante Karen Paola.

Allí, las dos recordaron diferentes anécdotas de su época en "Mekano", respondiendo diferentes preguntas que se realizaban al azar. En una de estas consultas, le preguntaron a ambas que dijeran quién era la persona más simpática y pesada del programa.

Cathy Barriga

Al respecto, Jara dio pistas de quién ella encontraba que era la persona más desagradable, que calzaron con el nombre de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien recordemos, se encuentra en arresto domiciliario en medio de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en su contra.

La burla de Carla Jara

"Pesada... ya lo sabemos, está en su casa, encerrada, sin poder salir, qué pena. Qué pena por usted", indicó mientras reía. Karen Paola no logró identificar a la primera a quién se refería; sin embargo, a los pocos segundos captó a la persona a la cual se refería.

Karen Paola

"Acabo de cachar quién", expresó Karen, quien luego comenzó a hacer movimientos de robot en honor a Cathy, a quien recordemos, le decían "Robotina" por su personaje en el programa noventero "Maldita Sea", del ya extinto canal Rock&Pop.

Carla Jara

La cantante no podía parar de reír y coincidió con que Barriga era la persona más "pesada" del programa. "Ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad", reconoció Karen. Carla, en tono de broma, luego dijo "pelémosla, hagámosla mier...".

Inmediatamente, se retractó de la idea indicando, "no, no vale la pena, no gastemos tiempo en eso". Luego, las dos coincidieron en que no recuerdan que ningún hombre había sido pesado con ellas, aunque sí, eran "mentirosos".

Todo sobre Famosos chilenos