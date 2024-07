Ivette Vergara descarta reconciliarse con Fernando Solabarrieta tras quiebre matrimonial: "La vida avanza"

03 jul. 2024 - 04:26 hrs.

¿Qué pasó?

En abril pasado se supo que los periodistas Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta pusieron fin a su convivencia matrimonial tras permanecer más de 20 años como pareja.

Tras varios meses, la comunicadora se refirió brevemente a su situación sentimental y si existe la posibilidad real y concreta de volver con el connotado relator deportivo.

¿Qué dijo Ivette?

La animadora habló escuetamente del tema en el programa "Al Piano con Lucho", de Luis Jara en TV+, en donde sinceró su postura respecto a su, ahora, exmarido.

Sobre rehacer su vida sentimental, sostuvo que “totalmente, porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca… fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta”.

Agregó que “me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar”.

Sin reconciliación

Ivette, consultada sobre la posibilidad de retomar o salvar su matrimonio con Solabarrieta, dijo tajantemente que “lógico, pero ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue”.

Cabe recordar que, semanas atrás, la periodista recibió mucho apoyo de parte de sus hijos, Iñaki y Nicolás, quienes la destacaron como una “gran madre”.

