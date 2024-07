Eric Dane revela el verdadero motivo de su salida de "Grey's Anatomy"

01 jul. 2024 - 18:23 hrs.

Uno de los actores más recordados de la famosa serie "Grey’s Anatomy" fue Eric Dane, quien interpretó el papel de Dr. Mark Sloan originalmente como personaje invitado al final de la segunda temporada.

Sin embargo, desde la tercera parte de la producción ya comenzó a ser parte estable de la serie, en la que se mantuvo hasta la octava temporada, cuando su personaje murió en 2012.

Eric Dane / Everett Collection

Han pasado 14 años de eso y Eric Dane reveló detalles inéditos sobre su salida de la serie en el podcast 'Armchair Expert', conducido por Dax Shepard, en donde admitió que su partida no fue de carácter voluntario. "Creo que fui despedido", reveló el actor de 51 años.

¿Por qué sacaron a Eric Dane de "Grey’s Anatomy"?

Durante años se especuló que la salida de Eric Dane de "Grey’s Anatomy" fue producto de su adicción a las drogas y el alcohol. No obstante, el actor estadounidense confesó que eso ayudó, pero no fue el principal motivo.

Eric Dane / AFP

En realidad, el actor del doctor Mark Sloan reveló que su salida se dio debido a los altos costos que representaba su sueldo para la cadena 'ABC'.



Eric Dane en la actualidad / AFP

"(Yo) empezaba a ser -como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie- muy costoso para la cadena", admitió Dane. "No fue ceremoniosamente como: ‘Estás despedido’, fue como: ‘No vas a volver’", agregó.

"Estaba luchando contra la adicción. (Pero) no me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó", mencionó el actor.

Dane explicó que la ficción podía continuar sin importar quienes se estuvieran en el elenco, siempre que se mantuviera su protagonista. “Mientras tengan a su Grey, estaban bien", comentó.

De todas maneras, el actor se mostró agradecido con la creadora de la serie, Shonda Rhimes: "Fue realmente genial. Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente. Nos protegió en privado. Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió”.

La adicción de Eric Dane

Eric Dane confesó también que en apogeo de "Grey’s Anatomy" tuvo que internarse en rehabilitación por su adicción a los analgésicos y al alcohol por la depresión que sufría, pese a que antes de la serie había estado entre tres a cuatro años sobrio.

“Si tomas los ocho años completos que estuve en "Grey’s Anatomy", estuve jodido más tiempo del que estuve sobrio”, confesó el actor que actualmente participa en la serie "Euphoria" bajo el personaje de Cal Jacobs.