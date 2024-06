"Qué lata": Pamela Díaz respondió a usuaria que la cuestionó por no salir de vacaciones con sus hijos mayores

30 jun. 2024 - 15:16 hrs.

Por estos días, Pamela Díaz se encuentra lejos de las bajas temperaturas de Chile, puesto que está de vacaciones junto a su hija menor, Pascuala, en las paradisíacas playas de Cancún, en México. En el grupo, además, está la gran amiga de la "Fiera", Tiane Endler.

A su cuenta de Instagram, Pamela ha ido publicando imágenes y videos de sus vacaciones, mostrando los maravillosos lugares que ha estado visitando. Eso sí, la morena no ha estado exenta de críticas que le han hecho los internautas a través de redes sociales.



Pamela Díaz se defiende

En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, Pamela publicó una galería de fotos y videos de las actividades que ha realizado con Pascuala, como trekking por los cerros y un lanzamiento en canopy entre los boscosos paisajes

Dicho posteo levantó el cuestionamiento de una de sus seguidoras, quien le consultó directamente por sus hijos mayores, quienes no están presentes con ella en el lugar. "¿Por qué nunca (sales) con Mateo o la Trini?", le preguntaron a la celebridad.

Vacaciones de Pamela Díaz

Al respecto, Pamela Díaz, lejos de evitar responder, contestó con toda sinceridad, explicando hasta el actual paradero de cada uno de sus hijos mayores, a quienes tuvo, recordemos, con el exfutbolista profesional, Manuel Neira.

Pamela Díaz de vacacopmes

"Mateo (está) en Los Ángeles, California, con cinco amigos y Trini (en) exámenes y muy felices", explicó, recibiendo el apoyo de sus fans, quienes le repitieron a Pamela Díaz que no debía dar ningún tipo de justificación sobre su vida familiar.

Respuesta de Pamela Díaz

"Doña Chepa, no falta", "opine de lo que postee, no de la familia", "qué lata dar explicaciones", "las que somos mamás de adolescentes sabemos que después de los 15 ya no van a ningún lado con nosotras", "ellos ya están grandes", "disfruta Pamela con tu bebita", "qué te importa a ti", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Pascuala es la hija menor de Pamela Díaz y actualmente tiene 7 años. Nació el 22 de noviembre del 2016 y es fruto del último matrimonio de la "Fiera", el cual protagonizó con el ingeniero comercial Fernando Téllez. Con él estuvo desde el año 2013, se casaron en 2015 y terminaron en 2019.

Todo sobre Famosos chilenos