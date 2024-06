"No tuve una buena experiencia con ella": Yamna Lobos revela desconocida traición amorosa de Carla Jara con un hombre

22 jun. 2024 - 10:16 hrs.

Sin dudas que la mujer del momento en la farándula chilena es Carla Jara. Tras el término de su matrimonio con Francisco Kaminski —por la infidelidad de este con Camila Andrade—, la mujer se reinventó y hoy está disfrutando de su reciente relación con el humorista Diego Urrutia.

Una que la conoce desde hace tiempo es Yamna Lobos. Si bien ella saltó a la fama por su participación en "Rojo", la bailarina tuvo un fugaz paso por "Mekano", el extinto espacio juvenil que emitía Mega.

En este programa, ambas famosas chilenas compartieron desconocidos episodios, entre ellos, una traición amorosa por parte de Jara en contra de Lobos.

"No tuve muy buena experiencia con Carla Jara"

Lobos llegó a "Mekano" antes que Jara, haciéndose compañeras y luego amigas, pero esto último duró poco, ya que Carla no se habría portado bien con ella.

"Yo no tuve muy buena experiencia con ella, siendo súper honesta. (El quiebre fue) también por un hombre", declaró la bailarina en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina.

Consultada por cómo fue la "traición amorosa", la invitada al panel comentó que "nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un tiempo muy malo. Había terminado con mi pareja, con mi pololo de ese tiempo. Yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga".

"Un día, la hermana de mi ex me dijo: 'Yamna, estás haciendo el loco hace rato, porque pasa esto y esto'", haciendo una referencia implícita de que Carla se involucró sentimentalmente con quien fuera su novio.

Cuando descubrió lo que sucedía, la exparticipante de "Rojo" comentó que "ni siquiera fui capaz de encararla, porque me dio pena y nunca le dije nada, pero si me escucha se va a acordar".

Por aquellos tiempos, la mala suerte perseguía a Lobos, pues a los pocos días se produjo su salida de "Mekano".

"Eso fue lo peor, me fui derrotada. Ese pololeo (el de Carla y su ex) fue muy a la ligera. Nosotros igual estábamos en proceso de término, pero yo le contaba mis penas y eso fue lo que más me dolió", confesó la bailarina.

Por último, la profesional remató con la siguiente declaración: "Yo le contaba mis cosas, que estaba enamorada y ella me daba consejos, pero la verdad es que no se portó muy bien".

