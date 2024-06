¡Pixar vuelve con todo en Intensamente 2! Descubre la secuela que promete emociones a flor de piel

14 jun. 2024 - 14:57 hrs.

De un día para otro, Pixar se estrelló contra el suelo y no se levantó más. A pocas productoras les afectó tan negativamente la pandemia como al estudio de Disney. Tras el estreno de Toy Story 4, Pixar lanzó seis películas, todas fracasos económicos rotundos y con recepciones mixtas por parte de la crítica. De esas seis, solo una ganó el Oscar a la Mejor Película Animada (Soul), rompiendo una hegemonía en la categoría. Por lo demás, antes del Covid-19, las películas estrenadas fueron Toy Story 4 y Los Increíbles 2, de indudable éxito monetario, pero bastante flojas.

Tampoco es que Pixar ostente un sello de garantía a la hora de hacer secuelas. Si bien "Toy Story 2" es una obra maestra moderna, tanto las continuaciones de "Monster Inc", "Buscando a Nemo", "Cars" y "Los Increíbles" dejaron mucho que desear. Era innegable no suponer que "Intensamente" iba a tener una secuela, queda implícito en la primera película, Riley iba a crecer y la pubertad iba a traer más problemas. Con esa premisa llega "Intensamente 2" a cines, la película que busca devolver a Pixar a su sitial.

Dirigida por Kelsey Mann, quien debuta en la dirección y con el guion de Meg LeFauve (guionista de la primera entrega). Secuela de aquella película que en 2015 sorprendió por lo gigantesca que era, la forma en que se explora la mente y los sentimientos. Intensamente se convirtió en una de las mejores películas animadas del siglo. ¿Qué nos propone entonces esta secuela? ¿Cómo nos sorprenderá?

Intensamente 2 es una buena película; es inevitable entrar en disputa con la original, y es una disputa que no se puede ganar. Con nuevas emociones, la película arranca con unos 20 minutos triunfantes, abrumadores e hilarantes, para después bajar la marcha y replicar, en parte, la trama de la primera. Un grupo de emociones tiene que hacerse cargo de un problema causado por otras emociones. Tónica conocida para la mayoría de las secuelas hollywoodenses.

Y es que la idea de abordar la adolescencia desde el área sentimental es sumamente atractiva. La pubertad, llena de cambios, malos ratos y disputas magnificadas sin ninguna razón aparente, dejan paso a un tumulto emocional que complica a la humanidad desde que es humanidad (y eso que no entramos al área hormonal). Aquella Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui (aburrimiento en francés, ¡qué gran personaje!) se unen a la zona de mando de Riley y toman el control ante la sorpresa de las emociones tradicionales.

Lo mejor de "Intensamente" era su mensaje. Reconocer en la tristeza la virtud e importancia, que la vida se compone de momentos felices y otros no tanto y, en ese sentido, valorar esa tristeza. En "Intensamente 2" se busca reforzar la idea identitaria de la persona. Es en la adolescencia donde moldeamos nuestro ser, nuestros gustos, nuestras definiciones, nuestros valores. Es mediante ese cúmulo de experiencias que creamos la base del adulto que seremos.

La película aborda ese mensaje, al igual que otras ideas muy buenas, pero sin la fortaleza esperada. "Intensamente 2" carece de un marco emocional como lo tiene la primera, con la escena de Bing Bong. Sin ser una planicie emocional, no existe ese corazón sensitivo y ahí radica lo más bajo de la película.

Más allá de eso, "Intensamente 2" es una gran película. Tierna, chistosa y sumamente interesante. Con personajes terciarios divertidísimos y una historia que, a la sombra de la original, logra sentirse fresca. Una película que tiene todo para triunfar en taquilla, su única piedra de tope podría ser la misma Disney.

Ya hemos hablado del daño producido por los servicios de streaming a las salas de cine. ¿Por qué ver "Intensamente 2" en cines si en un mes la voy a tener en Disney Plus? Porque la experiencia masiva e inmersiva del cine no se comparará jamás con la que produce un televisor o, peor aún, un celular. ¡No perdamos esa catarsis colectiva, no perdamos esa maravillosa inmersión!