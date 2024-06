"En ti no gastaría ni una brujería": Daniela Aránguiz responde tajante a ácida broma de Daniella Campos

10 jun. 2024 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días varios televidentes quedaron atónitos luego de presenciar el tenso diálogo entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz en pantalla, durante un debate por la situación que atraviesa la actriz Mane Swett.

Durante este lunes, las panelistas del programa “Sígueme”, volvieron a protagonizar un incómodo intercambio de ideas, pero que no terminó en gritos.

El nuevo cruce

Este nuevo cruce ocurrió cuando el panel abordaba la polémica de Coté López. Como broma, Michael Roldán prendió un incienso para alejar las malas energías.

Julia Vial se paseó con este producto, posándolo encima de cada uno de los panelistas. Cuando fue el turno de Daniella Campos, ella lanzó una ácida broma, que hizo recordar su "round" con Aránguiz.

Ácida broma

"Échame, échame no más... mira que he estado toda la semana bañándome con sal", comentó Campos. "Se me está saliendo la piel de tanta sal", agregó.

"Créeme que en ti no gastaría ni una brujería en mi vida, así que quédate tranquila", replicó Aránguiz, dejando el tema hasta ahí.