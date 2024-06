Nicanor Bravo confiesa lo más duro que ha vivido en medio de su tratamiento contra el cáncer: "El enfermo está solo"

11 jun. 2024 - 09:13 hrs.

El diseñador argentino, Nicanor Bravo, reveló en un programa de televisión que tuvo un duro inicio del 2024, puesto que tuvo que someterse a un tratamiento contra un cáncer colorrectal.

"Yo hice 30 sesiones de radio todos los días, salvo los fines de semana, hice dos quimios de 92 horas continuas", reconoció en un programa de CHV.

Nicanor Bravo

Todo sobre Famosos chilenos

La "soledad del enfermo"

Sin embargo, más allá de lo doloroso que ha sido este proceso de quimio y radioterapias, lo que más le ha afectado ha sido la soledad con la que ha enfrentado este proceso.

Nicanor explicó que si bien ha estado acompañado de personas que se preocupan por su salud, de todas formas el tratamiento sigue siendo en solitario, lo que le ha provocado vivir la "soledad del enfermo", definió.

"No porque estés solo en sí, sino porque el enfermo está (solo) con su enfermedad por más que tengas 20 personas al lado tuyo (...), si no hubiera tenido a los perros no sé qué hubiera hecho", reconoció.

El diseñador fue consultado sobre si es que hubo famosos que alguna vez compartieron con él en paneles de televisión acompañándolo en este proceso, confesando que solo una celebridad ha estado con él y fue la recordada conductora de "Veredicto", Macarena Venegas.

"La Maca se preocupó por mí, ‘¿qué necesitas?, ¿algo legal?, ¿te pago el teléfono?'", recordó, concluyendo que ahora está esperando los resultados para conocer si el tratamiento contra el cáncer hizo efecto.

Cabe destacar que Nicanor Bravo se encuentra realizando una rifa para poder costear los gastos del tratamiento contra el cáncer. Los premios consisten en prendas confeccionadas por él. Aprieta aquí para conocer más información.