Kate Middleton "reaparece" en medio de tratamiento contra el cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, "reapareció" nuevamente, en medio de su tratamiento contra el cáncer que está llevando por estos días.

Recordemos que Kate anunció en marzo de este 2024 que había sido diagnosticada de cáncer, el cual le fue detectado luego de una cirugía abdominal a la que se sometió solo dos meses antes, en enero.

Resulta que Kate Middleton escribió una carta en la que ofrece sus excusas a la Guardia Irlandesa, puesto que no pudo participar de un acto militar previo al desfile Trooping The Colour.

La participación de Middleton era fundamental en dicho evento, puesto que ella tiene el rol de coronel para la Guardia Irlandesa y justamente dicho desfile se llama "Revisión del coronel".

"Quería escribiros para haceros saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento de cara a la Revisión del coronel y (el desfile militar) Trooping the Colour", parte escribiendo en la carta que fue viralizada en redes sociales.

La princesa agregó que, "ser vuestro coronel continúa siendo un honor y siento muchísimo no poder hacerme cargo del saludo (militar) este año".

En esta línea, Middleton cerró diciendo que tiene esperanza en poder participar de dicho acto "de nuevo muy pronto", remarcando así su compromiso con el cargo.

La Guardia Irlandesa, en un video de X, aseguraron estar "profundamente conmovidos" por el gesto de la princesa de Gales.

