Kathy Salosny confesó estar atravesando por un duro momento personal: "No han sido días fáciles"

08 jun. 2024 - 18:16 hrs.

La recordada conductora de televisión, Kathy Salosny, publicó un preocupante video el pasado 15 de mayo, en el que reconoce estar atravesando por una complicada situación personal.

A su Instagram, la actual precandidata a la alcaldía de la comuna de Algarrobo, donde reside actualmente, confesó que no ha estado atravesando por su mejor momento.

Todo sobre Famosos chilenos

"Para mí no han sido días fáciles, no voy a contar por qué, porque es muy personal, pero creo que cuando hay situaciones que te estremecen el alma, el corazón, uno tiene que ser humilde y finalmente siempre le pongo luz a las sombras", indicó de entrada.

Si bien no quiso revelar más detalles sobre el problema que está atravesando, la exanimadora aprovechó de hacer una reflexión sobre este triste momento.

"La vida te pone pruebas enormes"

"Más allá de las cosas que uno haya logrado, créanme que soy un ser humano que tengo mis reflexiones, mis dolores, mi situación es dura y que me rindo a que la vida te pone pruebas enormes, pruebas de aquellas que eres capaz de soportar aunque sean insoportables", reconoció.



"A todas, a todos nos ha tocado, qué es lo que tengo que aprender. Siempre desde lo más duro, desde lo más triste, desde lo más doloroso, desde lo más horroroso, hay algo que podemos aprender si buscamos esa señal", siguió.

Al finalizar el clip, Kathy indicó que al encontrar esa señal, de alguna manera uno puede encontrar el aprendizaje de la difícil situación vida.

"Es impresionante cuando uno la encuentra (la señal), cómo la vida te recompensa, porque la vida también se encarga de compensar muchas veces y si no lo hace, quiere decir entonces que no has encontrado ese camino. Por lo menos es en lo que yo creo, todos tenemos nuestras historias", concluyó.

Revisa el video