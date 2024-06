Journey y Deep Purple llegan a Chile juntos: ¿Cómo comprar entradas para el concierto?

06 jun. 2024 - 10:03 hrs.

Los reconocidos monstruos del rock, Journey y Deep Purple, tocarán juntos por primera vez en Chile.

Las legendarias bandas se presentarán el próximo 17 de septiembre Estadio Santa Laura - Universidad SEK, en la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.

La banda estadounidense a Journey, que vuelve a Chile luego de 13 años, actualmente está celebrando sus 50 años de trayectoria, medio siglo en que han desarrollado reconocidos éxitos como "Any Way You Want It", "Faithfully", "Open Arms" y "Lights".

Deep Purple, en tanto, banda que es considerada como una de las mejores del género, llegará a Chile para conmemorar sus más de 55 años de carrera, de la mano de éxitos como "Smoke On The Water", "Highway Star", "Perfect Strangers", "Child in Time" y "Soldier Of Fortune".

Tanto Journey como Deep Purple se presentarán en Santiago a días de lo que serán sus shows en Rock in Rio 2024, evento musical donde son dos de los headliners más importantes.

Journey y Deep Purple (AFP)

¿Cómo comprar las entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Journey y Deep Purple en Chile, comenzará el lunes 10 de junio a las 11:00 horas.

Los tickets se podrán adquirir mediante del sistema PuntoTicket (clic aquí).

Esta preventa tendrá un 20% de descuento, con todo medio de pago durante 24 horas o hasta agotar stock del 30% de la capacidad disponible para venta del recinto. La venta general se realizará una vez finalizada la preventa.

¿Cuánto valen las entradas?

Los precios a las entradas incluyendo cargo por servicio son: