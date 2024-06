"Fue capaz de dejar mal a su marido frente a todo Chile": Diego Jiménez vuelve a cargar contra Coté López

05 jun. 2024 - 18:15 hrs.

El influencer Diego Jiménez nuevamente ventiló mensajes contra Coté López, con quien se encuentra librando una batalla a través de redes sociales.

Esto porque el joven la ha acusado de querer generar un distanciamiento con su padre, Luis Jiménez, quien es marido de Coté.

Recordemos que Luis se convirtió en padre de Diego cuando era un adolescente, junto a una mujer alejada del mundo del espectáculo. Luego de esta relación conoció a López e inició un romance que se ha extendido hasta el día de hoy.

Coté se defendió con todo ante las acusaciones de Diego, asegurando que el distanciamiento que él está denunciando no es tal. Esto provocó que decenas de fans de López fueran a increpar al joven Jiménez, quien ventiló nuevos mensajes contra la esposa de su padre.

"A mi papá sí lo hicieron escoger"

Luego que Coté desmintiera a Diego, él decidió desmentirla, asegurando que por ella, no pudo ir al cumpleaños de su hermano menor, Jesús, celebrado a fines de abril.

"No me dejaron ir al cumpleaños de mi hermano y por más que los quieran convencer de que no pasó, a mi papá sí lo hicieron escoger entre verme o no", indicó.

Asimismo, volvió a repasar a Coté, escribiendo un duro mensaje como respuesta a una internauta, quien le pregunto, "¿ahora vas a trabajar?", de forma irónica.

"Por qué me escriben eso como si fuera algo malo. Obvio que voy a tener que trabajar porque es lo que corresponde, tal como llevo 3 años trabajando", expresó.

Luego, apuntando directamente a López, señaló, "no sé cómo van a creer todo, sabiendo que fue capaz de dejar mal a su marido frente a todo Chile". Cabe señalar que esta historia fue subida y luego borrada por el joven ingeniero.