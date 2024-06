"Si no te gusta, sal de aquí": Michelle Carvalho responde tajante a críticas por su peso y acento

03 jun. 2024 - 00:53 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y exchica reality, Michelle Carvalho, arremetió contra una seguidora que criticó su acento. La usuaria de IG escribió en su video “Me sorprende tu acento”, lo que desató la furia de la joven Brasileña.

No solo su acento fue tema de polémica, sino que también la criticaron por su peso, cabe destacar que Michelle se hizo conocida en los realitys donde físicamente era totalmente distinta a como está hoy.

Todo sobre Michelle Carvalho

La respuesta de Michelle

“Soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera, es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar, si no te gusta, sal de aquí” sostuvo la influencer.

Respecto a su peso, la oriunda de Brasil continuó, “Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18, ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí”, continuó.

Imagen juvenil

Ante las sugerencias de someterse a cirugías, fue contundente: “‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años”.

“Michelle, de 18 años, ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”, cerró la brasileña.