El problema que afecta a exMekano Amanda Cibely: "Me golpeó fuerte en la autoestima"

Una de las exintegrantes de "Mekano" que sacó suspiros entre los televidentes del programa fue Amanda Cibely, quien formó parte de uno de los tantos grupos de axé que se tomaron la escena musical de los 2000.

Cibely llegó al país junto al grupo Carambaxé, cuando la banda recién se estaba formando y haciéndose así un nombre en Chile. Con su carisma se ganó el corazón de cientos de miles de jóvenes, que bailaban las rítmicas coreografías con las que recorrió todo el país.

Actualmente, la mujer se encuentra radicada en México, donde incluso cuenta con su propia clínica de belleza, la cual tiene como nombre el de ella y el de su suegra.

¿Qué tiene Amanda Cibely, exchica Mekano?

Pero no todo ha sido color de rosas, ya que Amanda arrastra un problema que la ha afectado no solo en su salud, sino que también en su apariencia, pues sufre de alopecia.

Durante todos estos años ha usado extensiones para ocultar la falta de cabello, no obstante, recientemente, su peluquera le dijo que le quedaba poco de su propio pelo. "Me dijo que me faltaba adelante, pero también por los costados. Yo tenía unos pelones horribles", contó al diario Las Últimas Noticias.

"He llorado, no quiero salir a eventos fuera de mi casa. Me golpeó fuerte en la autoestima. Me veo en el espejo y me siento fea", relató al mismo medio.

Tras esto, fue donde un dermatólogo y a un ginecólogo, quienes señalaron que el diagnóstico de la brasileña es alopecia androgenética. Ha tenido que tomar hormonas, debido a que su nivel de testosterona es mayor al que tiene normalmente una mujer.

Para complementar se aplica shampoo y lociones, además de un tratamiento de plasma que se hizo en su propio salón. "En 25 días me ha crecido bastante, siento que lo tengo más largo y los pelones se han ido rellenando", confesó al medio citado.