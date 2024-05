El renacer de Carla Jara en Brasil tras quiebre con Kaminski: "Uno no se puede echar a morir"

12 may. 2024 - 08:23 hrs.

En los últimos días, Carla Jara ha mostrado en sus redes sociales lo que ha sido su viaje a Brasil que emprendió junto a su hijo, Mariano Kaminski, principalmente para asistir a un concierto de Karol G.

Además, en medio de este viaje, aprovechó para referirse a la nueva actitud que ha adoptado tras su quiebre matrimonial, la cual describió como “un momento de renacer”.

¿Qué dijo Carla Jara?

Desde São Paulo, donde aún se encuentra con su hijo Mariano, Carla Jara conversó con LUN, y explicó que está “en un momento lindo, en un momento de renacer, de descubrimiento, de aprovechar cada regalo que me da la vida. Y de disfrutar el día a día, al final creo que eso es lo más importante”.

Además, reveló que su viaje le ha servido “para despejar la cabeza. Creo que era importante un poco salir, no sé si necesariamente de Chile, pero como salir de la casa. Salir de ese día a día que uno está viviendo. Esto fue como un regalo, cayó del cielo porque ha sido bonito, ha estado entretenido y lleno de gente súper buena onda”.

Posteriormente, al ser consultada sobre cómo rearmarse tras lo vivido en su quiebre matrimonial, Carla manifestó que “tengo lo más importante que es un hijo y uno con un hijo, si bien debe buscar contención, uno no se puede echar a morir. Entonces hay que seguir adelante, hay que seguir llevándolo al colegio, hay que seguir yendo al súper, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo la vida”.

Finalmente, subrayó que rearmarse tras lo ocurrido “sí se puede, claro que se puede. No es fácil y a algunas personas les cuesta más que a otras, pero la vida me ha enseñado a ser fuerte y creo que desde que tengo mi hijo soy mucho más poderosa. Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí, así que en eso estoy”.

