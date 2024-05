Reina Letizia explica razón por la que apareció con zapatillas en acto oficial: "Muy mala suerte"

06 may. 2024 - 14:09 hrs.

El hecho de que la reina Letizia de España llegue a un acto oficial con zapatillas y traje, puede resultar imposible de creer.

Sin embargo, este 6 de mayo, la soberana apareció con zapatillas en el concierto 'EmocionArte' en el Teatro Real.

"Relajar" su look no fue lo que motivó a la expresentadora de noticias de España a llevar dicho calzado, sino que la razón tras su atuendo está directamente relacionada con un problema de salud que padece.

Reina Letizia (Instagram: @gtresonline)

¿Por qué la reina Letizia está usando zapatillas?

La esposa de Felipe VI contó a la prensa que el motivo por el cual llevaba zapatillas y no tacones se debe a un accidente doméstico en el cual se golpeó el pie contra una mesa. "Muy mala suerte, pero esto se cura en nada", sinceró, según El Español.

La reina detalló que en un principio no le dio mayor importancia al golpe e incluso después del accidente se puso tacones y fue al juramento de la bandera de Zaragoza, sin embargo, el pie le comenzó a doler, por lo que tuvo que acudir al médico.

"No sabía qué me pasaba hasta que me hicieron una radiografía", explicó y es que el diagnóstico final del golpe fue una fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho.

Reina Letizia en evento en el Teatro Real (Instagram: @gtresonline)

Desde el gabinete de prensa del Palacio de la Zarzuela explicaron que por recomendación médica la reina debe guardar reposo, sin embargo, ella optó por continuar asistiendo a las actividades ya agendadas, aunque con un calzado más cómodo.

Zapatillas de la Reina Letizia (Instagram: @gtresonline)

"La recomendación médica incluye aplicar hielo y descanso, pero la voluntad de doña Letizia es mantener la agenda prevista de actividades, aunque deberá hacerlo con ese calzado diferente al habitual, incluso en actos oficiales o de gala, durante el tiempo necesario —posiblemente semanas— hasta la consolidación de la falange fracturada", detallaron desde el palacio, según consignó OkDiario.