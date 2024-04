Vesta Lugg revela que no quiere convertirse en madre: "No tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí"

12 abr. 2024 - 16:07 hrs.

La influencer y cantante Vesta Lugg comentó en un podcast conducido por Maly Jorquera las razones por las que no quiere convertirse en madre.

Esto, luego de que la comediante le preguntara sobre este aspecto de su vida, explicando que quería indagar en el aspecto psicológico de la decisión tras la maternidad.

"No tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí"

Jorquera le preguntó a Lugg por qué no quiere tener hijos, y ella respondió “es una de las preguntas más comunes que me hacen como mujer... no acerca de mis empresas, de mis animales, de mi activismo, no”.

Instagram

A eso, la humorista replicó que “mi pregunta es psicológica. Han habido invitadas que no quieren ser madres por traumas”.

Entonces, la influencer contestó que “me suceden varias cosas. Primero, no tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí, si tengo un instinto muy maternal con mis perros y con mi equipo”.

“Segundo, no me gustaría quedar embarazada, lo físico, no me llama verme embarazada. La experiencia de todas mis amigas que han decidido ser mamás y que han pasado por cosas positivas y negativas, las cosas negativas me llaman a no querer tomar esa decisión para mi cuerpo”, agregó.

“Lo tercero es que me gusta mucho mi vida, poder destinar mis tiempos como estimo más fructíferos, y mis tiempos fructíferos son creativos, familiares, laborales”, aseveró.

“También hay un tema económico, no está bien visto decir que es super caro tener un hijo y tener la responsabilidad de entregar... es tremendamente egoísta decir ‘voy a traer a alguien al mundo’ sabiendo que no quiero gastar mi plata en ese alguien”, cerró.

Todo sobre Vesta Lugg