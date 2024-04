De "Los 80" a "Sudamerican Rockers": Las series y películas chilenas en que estuvo Jorge López antes de saltar a la fama

05 abr. 2024 - 17:10 hrs.

Uno de los actores chilenos más reconocidos en el extranjero es Jorge López, quien destaca por haber aparecido en series como "Soy Luna" y "Elite".

Este joven actor de 32 años hizo noticia estos últimos días tras dejarle un coqueto mensaje en Instagram a Carla Jara, quien terminó su relación con Francisco Kaminski hace algunos días, luego de 11 años juntos.

"La más linda de Chile, hoy y siempre. Mi amor platónico de la infancia", escribió el actor en un mensaje que ya suma miles de 'likes' y diversos comentarios. “Lindo, mi querido Jorge”, fue la respuesta de Jara.

Pese a que en la actualidad López ha adquirido bastante fama, sus comienzos fueron difíciles en Chile, aunque participó en destacadas series y películas nacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Lopez (@jorgelopez_as)

¿En qué series y películas chilenas estuvo Jorge López antes de saltar a la fama?

En un principio, Jorge López iba a estudiar Odontología, pero tras una crisis de pánico les dijo a sus padres que quería dedicarse al baile e ingresar al Ballet Folclórico Nacional (Bafona).

Tras ello, grabó comerciales y se ganó una beca para estudiar Teatro, aunque dejó la carrera a la semana. Tras ello estudió en la Academia de Actuación Fernando González Mardones y participó en programas de televisión, películas y series como:

"El diario de Eva"

Grababa recreaciones de las historias que se emitían en ese programa de TV juvenil que fue transmitido entre 2003 y 2010.

"Violeta se fue a los cielos"

El 2011 grabó su primera película con la icónica historia de Violeta Parra, en la que interpretó a un joven Ángel Parra, hijo de la cantautora.

"Los 80"

Apareció en tres capítulos de la sexta temporada (2014) de la recordada serie, en la que interpretó a Gustavo Morales, un joven que trabajaba en la campaña del ‘No’ para el Plebiscito de 1988.

Jorge López en 'Los 80' / Canal 13

Jorge López en 'Los 80' / Canal 13

"Decibel 110"

Fue una teleserie de Mega emitida entre 2011 y 2012, en la que López ocupó un rol secundario interpretando a Jorge Ríos, un muchacho encargado de las fotocopias del colegio, al que le cuestionan su orientación sexual porque le gusta la danza.

"Mamá mechona"

También participó en la teleserie emitida en 2014, en la que alcanzó a aparecer en 11 episodios como el Presidente de CEPSI.

"Sudamerican Rockers"

Su último paso en la televisión chilena fue en la serie de Los Prisioneros, en la que tuvo un breve papel apareciendo en dos capítulos, como un compañero de estudios de Jorge González.

Jorge López en 'Sudamerican Rockers'

El salto de Jorge López al extranjero: Las películas y series en las que ha estado

Tras su paso por la televisión chilena, Jorge López audicionó para Disney en 2014 cuando tenía 22 años. Finalmente quedó para ser parte de la serie juvenil "Soy Luna", en donde consiguió uno de los papeles protagónicos de la producción interpretando a Ramiro Ponce.



Tras ello, dio el salto a Europa en donde estuvo en “Wake up” (2018), serie española de ciencia ficción donde interpretó a Iris. Luego de eso se hizo más popular aún en la conocida serie de Netflix "Elite" (2019-2020), en la que interpretó a Valerio Montesinos en la segunda y tercera temporada.

Jorge López en 'Elite' de Netflix

Tras ello, estuvo en una serie brasilera de Netflix llamada "Temporada de Verano" (2022) con el papel de Diego. Asimismo, fue parte de la película estadounidense de Amazon Prime "The Other Zoey" (2023), también con un papel de alguien llamado Diego, además de la serie de comedia española "Mala Fortuna" (2023).

Suma participaciones también en la producción de TV española y estadounidense "Now And Then" (2022); "Sayen 2: La ruta seca" (2023) película de España; "Operación Marea Negra" (2023-presente), serie española y portuguesa.

Todo sobre Famosos chilenos