De Viña a los Oscar: Matteo Bocelli tuvo especial participación junto a su padre en ceremonia de premios

Si hace algunas semanas los chilenos gozaron la presentación de Andrea Bocelli junto a su hijo Matteo en el Festival de Viña del Mar, su especial participación en los Premios Oscar volvió a levantar su recuerdo en el país.

El joven de 25 años actuó con su padre en una actuación que fue aplaudida en el teatro Dolby de Los Ángeles y también en Chile.

Los Bocelli fueron parte del "In Memoriam" de los Premios Oscar, momento en el cual se recuerda a todos los fallecidos en el año anterior.

La dupla interpretó "Con te Partiro", mientras aparecían las imágenes de actores, productores, músicos, entre otros, en una sentida y aplaudida interpretación.

The 2024 #Oscars show their In Memoriam tribute pic.twitter.com/NmGBnrhxt3