"Tiene otros proyectos": Amigo de Tonka Tomicic revela cómo está la animadora tras fin de su contrato con canal de TV

07 mar. 2024 - 19:28 hrs.

La animadora de televisión, Tonka Tomicic, cesó su contrato con un conocido canal de televisión chileno, tras haber trabajado allí durante 14 años.

De acuerdo a la información que dio a conocer la señal, Canal 13, la relación contractual entre ambas partes llegó a su fin el pasado 29 de febrero, y fue la propia Tonka la que decidió no seguir trabajando allí.

¿Cómo se encuentra Tonka hoy?

El cese del contrato se conoció a fines de febrero de este 2024, en días en los que Tonka se encontraba de vacaciones en el extremo sur de Chile, en la región de Aysén, junto a su amigo Ricardo "Pelado" Cantín, quien vive en la zona rural de Coyhaique.

Al programa "Qué te lo digo", Cantín explicó que Tonka "veía venir" el fin de su relación con Canal 13, enfatizando en que "fue ella la que tomó la decisión de no aceptar la oferta.

Ricardo Cantín y Tonka Tomicic

Sobre el futuro laboral de su amiga, explicó que, "tengo entendido que tiene otros proyectos, donde ella puede estar mejor, más libre, haciendo cosas que le gustan, y no tanto rato congelada (fuera de TV)".

En esta línea, concluyó su relato diciendo que, "yo no sé los detalles de esos proyectos, pedí que no me los contara para que resulten".

