El chascarro de María Becerra en el Festival de Viña: Confundió ciudad chilena con una de Estados Unidos

01 mar. 2024 - 23:17 hrs.

Una confusión territorial tuvo la cantante argentina María Becerra durante su show en el Festival de Viña del Mar cuando confundió una ciudad en la región del Biobío con una ubicada en Estados Unidos.

La trasandina tuvo un impecable show de apertura de la última noche del certamen viñamarino, con un público coreando sus temas y llevándose las Gaviotas de Plata y de Oro.

¿Cuál fue el error?

Entre canciones, Becerra comenzó a leer los carteles que levanta el público que llega hasta la Quinta Vergara, cuando se encontró con uno que decía "me dejaste el corazón vacío. Los Ángeles".

La argentina se mostró muy sorprendida, y les preguntó si era verdad que eran de esa ciudad, sin saber que eran de la zona sur del país. " ¿Qué son de Los Ángeles? ¡Me jodés! Thank you, thank you so much", les replicó, pensando que eran de California.

El momento fue tomado con humor en redes sociales, reconociendo que María Becerra no tenía por qué saber que no se trataba de la ciudad de Estados Unidos.

