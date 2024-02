Concejal de Viña sobre la Gaviota de Platino que no recibió Andrea Bocelli: "No se puede volver a repetir"

28 feb. 2024 - 15:10 hrs.

Sin duda que la increíble presentación del tenor italiano Andrea Bocelli pasará a la historia como una de las más aplaudidas del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su paso por el certamen no estuvo exento de polémicas.

La efervescencia fue tal por el europeo, que una vez que recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, el público siguió gritando para que le entregaran un tercer galardón: la Gaviota de Platino. Pero esta petición no fue concedida.

En conversación con "Mucho Gusto", Carlos Williams, concejal de Viña del Mar, se refirió a las fuertes críticas contra la organización del evento por tener contemplada la estatuilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

"No se puede volver a repetir"

"No es tan fácil. El festival se rige por ciertas pautas, hay una especie de reglamento y la Gaviota de Platino no fue considerada. No está contemplado ni siquiera para salir del paso una segunda Gaviota de Oro", partió diciendo el edil.

La autoridad enfatizó que la producción nunca planteó la posibilidad de entregar el reconocimiento, pese a la supuesta advertencia de los animadores durante una reunión de pauta.

Concejal Carlos Williams

"Nos tiene que dejar una enseñanza. Esto no se puede volver a repetir en un festival tan importante (...) Yo no sé lo que pensó la productora en su reunión interna con los canales, pero quedó de manifiesto que no estaba contemplado", declaró.

Cabe destacar que la Gaviota de Platino ha sido otorgada en solo en cuatro ocasiones: a Luis Miguel en 2012, a Isabel Pantoja en 2017 y a Humberto Gatica en 2019, en reconocimiento a su tío, Lucho Gatica. Por último, Los Jaivas la recibieron en 2023.

Finalmente, Williams destacó que la responsabilidad no es de los conductores, sino que de las productoras detrás de los canales a cargo.

"Esto no se previó, en ningún momento se pensó darle algún premio especial por la categoría que tiene Bocelli a nivel internacional. Lamentablemente, ocurrió lo que pasó", manifestó.

Revisa el momento

Todo sobre Festival de Viña