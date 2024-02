"Fue una locura": La desconocida vez que Anitta cantó junto a Andrea Bocelli y fue abucheada

28 feb. 2024 - 12:10 hrs.

Este miércoles se llevará a cabo la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2024, que contará con dos shows musicales que prometen hacer bailar al público de la Quinta Vergara.

El reggaetonero puertorriqueño Mora será el encargado de abrir la noche, para luego dar paso a la presentación del comediante chileno Luis Miranda. Finalmente, será el turno de Anitta, quien se convertirá en la primera cantante mujer en presentarse en la edición 2024 del certamen.

La brasileña de 30 años ha incursionado en diversos géneros, destacándose especialmente en el ámbito urbano, con éxitos virales como "Envolver" y "BELLAKEO".

Lo que no muchos saben es que una vez fue invitada a colaborar con el tenor italiano Andrea Bocelli. Esa experiencia, en particular, no salió como ella esperaba e incluso recibió pifias.

Anitta cantó con Bocelli y fue abucheada

En 2016, antes de alcanzar reconocimiento internacional, la artista tuvo la oportunidad de ser parte de un concierto de ópera que hizo el europeo en São Paulo, una invitación que fue criticada por algunos de los fans de Bocelli.

Durante la función, Anitta fue abucheada por el público tan pronto como subió al escenario. Sin embargo, la estrella pop sorprendió con una gran interpretación de "Somewhere Over The Rainbow" y "Vivo per lei".

En una entrevista con el "Programa do Jô", se refirió a este impasse: "Cuando entré, todos me abucheaban, fue una locura, 40 mil personas (...) era un público de música clásica. No sé si pensaron que iba a entrar en pantalones cortos y hacer twerking en medio del show de Andrea Bocelli, pero lo entiendo".

De todas formas, indicó que este episodio significó una gran lección para su carrera. "Me gustan estas cosas porque logré hacer lo que tenía que hacer, que era cantar y romper una barrera más, demostrar que puedo hacerlo. Llegué a casa y lloré mucho", recordó.

En redes sociales, como TikTok, se han viralizado varios registros del momento, en los que se puede apreciar que al final de la presentación, Anitta sí fue aplaudida.

