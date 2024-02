Canta desde niña: Karina Pasian, la corista de Alejandro Sanz que se robó las miradas en su show del Festival de Viña

25 feb. 2024 - 22:52 hrs.

Las grandes estrellas siempre vienen con coristas al Festival de Viña del Mar. La excepción no fue Alejandro Sanz, quien vino con un gran staff desde España, para abrir el certamen musical en su edición 2024.

Una de las cantantes de apoyo que se robó las miradas y encantó a los televidentes fue Karina Pasian, quien estuvo detrás del artista desde el inicio de su show.

No obstante, al paso de algunas canciones y cuando llegó el turno de "Looking for Paradise", que Sanz canta originalmente con Alicia Keys, fue ella quien tomó el rol de la norteamericana y se adueñó del escenario.

Karina Pasian y Alejandro Sanz

¿Quién es Karina Pasian?

Si bien para Chile era desconocida Karina Pasian, lo cierto es que la cantante tiene ya una carrera consolidada en Europa, tras haber participado en la edición española de "The Voice" en el año 2021.

La joven, tras haber audicionado con éxito, se incorporó al equipo de Alejandro Sanz, a quien conocía debido a que ya era su corista, llegando a la final del programa, siendo superada por otra contrincante, que formaba parte del equipo de Pablo Alborán.

Una carrera desde niña

Si bien gracias al mentado programa Karina saltó a la fama, lo cierto es que la cantante, de ascendencia dominicana y armenia, nacida en Nueva York, ha buscado su oportunidad desde que era una niña, siendo impulsada por su familia compuesta de músicos, de acuerdo a El Independiente.

El compositor y director de cine, Quincy Jones, la descubrió en 2003, cuando Pasian tenía 8 años, y la inscribió en el programa "Star Search", parecido a "The Voice", donde resultó ganadora.

En el año 2007, en tanto, cantó para el expresidente George W. Bush en la celebración del Black Music Month, convirtiéndose así en la primera persona de ascendencia dominicana en cantar en este evento.

Desde entonces ha lanzado varias canciones al mercado, logrando "pegar" con algunas canciones más que otras.

