¿Por qué no anima Martín Cárcamo el Festival de Viña este año?

Este año María Luisa Godoy y Francisco Saavedra serán los encargados de animar las seis noches del Festival de Viña del Mar este 2024.

En la versión anterior del certamen el rol de animador lo tuvo Martín Cárcamo, quien anunció que este año no se subiría a la Quinta Vergara.

¿Qué dijo Cárcamo?

Cárcamo indicó a 13.cl que tomo la decisión de no formar parte del certamen para permitirle a otros rostros tener la oportunidad de conducir el festival.

“Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores” señaló al medio.

“He ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas” agregó el conductor.

Cárcamo animó el Festival de Viña junto a María Luisa Godoy durante tres ediciones del certamen, correspondiendo al 2019, 2020 y 2023.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantará su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

María Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

