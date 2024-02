¿Por qué el actor Álvaro Gómez dejará las teleseries?

22 feb. 2024 - 21:10 hrs.

Álvaro Gómez es un destacado actor nacional que quizás recordarás por ser uno de los protagonistas de la exitosa teleserie de Mega, "Amanda", además de otros papeles que ha tenido en su recorrido profesional.

Y es que una gran parte de la carrera actoral de Gómez ha estado ligada al mundo de las teleseries. Es más, ahora dirá presente en una producción de Canal 13.

No obstante, el actor reveló que esta será su última experiencia en teleseries, afirmando que esto marcará el cierre de una etapa en su vida.

Lo anterior se debe a que Gómez pretende radicarse por completo fuera de Santiago, específicamente, en Osorno: "En este momento, todos mis deseos y ganas están en el sur", comentó.

"Estoy con ganas de trabajar acá, de desarrollar mi familia, de volver a los vínculos, de renovar los afectos, aquí está mi familia materna y mi necesidad hoy de estar con mi gente. Porque es un momento de privilegiar las cosas que llenan el corazón", sostuvo.

Al mismo tiempo, entregó un reflexivo mensaje: "Uno no se da cuenta cómo la vida se va, y hay que aprovecharla como uno quiere vivirla".

El actor profundizó en su decisión y manifestó que "esta teleserie representa el cierre de una etapa de mi vida. Hoy, no podría aceptar ni hacer otro proyecto en televisión".

"Me retiré de la televisión en general y por lo que estoy haciendo acá en Osorno y por mis planes y proyectos, aunque me ofrezcan un gran personaje en una teleserie, no podría aceptarlo y quizás eso pase por un buen tiempo", dijo.

Por último, remarcó que "cierro un ciclo bonito de trabajo muy gratificante. Estoy muy agradecido de los años que pasaron y del trabajo que se me permitió hacer, yo traté de ejecutarlo de la mejor manera posible, traté siempre de ser profesional y lo disfruté a concho".

