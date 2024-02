"O sacaba a mi nieto o a mis animales": Bombero lo perdió todo mientras combatía incendios en Viña del Mar

16 feb. 2024 - 21:10 hrs.

Fernando, un hombre que lleva más de 40 años de servicio en Bomberos de Chile, es uno de los damnificados por los incendios forestales de la región de Valparaíso.

La historia de este vecino de Viña del Mar fue uno de los relatos que se emitió durante la transmisión de "Juntos Chile se levanta", cruzada solidaria que tiene por objetivo recaudar fondos para las familias afectadas por la catástrofe.



"O sacaba a mi nieto o a mis animales"

Fernando se encontraba combatiendo los incendios cuando su casa resultó damnificada y murieron sus animales.

La rutina cotidiana del hombre se basaba en sus 28 pollos, 16 conejos y una burra que estaba preñada. "Me levanto a las 6 y a las 7 les estaba dando comida y de ahí me voy a trabajar a las 8", reveló.

Cuando vio que su vivienda habría resultado damnificada, "me dio pena, rabia, me saqué el casco, me puse a llorar sentado", sinceró.

"Por lo menos gracias a Dios, alcancé, en la hora de almuerzo, a sacar a mi nieto de 14 años. Un minuto tenía, o sacaba a mi nieto, o sacaba a mis animales, no me quedaba más opción, así que saqué a mi nieto, lo evacué y ahí me fui a los incendios con la compañía", contó.

Fernnado, damnificado incendio en Viña del Mar

El incendio ocasionó que Fernando, además de su casa y animales, también perdiera sus recuerdos y sus herramientas de jardinería.

"Perdí todo, quedé a brazos cruzados, estoy durmiendo en una carpa, con la plata que nos dio el gobierno, el millón y medio, alcancé a parar el cuadrado, no más, no me alcanzó para ventanas, para nada más", finalizó.

¿Cómo puedo donar?

Las donaciones a "Juntos, Chile se levanta", se pueden realizar a través de la cuenta 1001-4 del Banco Estado a través del siguiente link.

Tanto esta recaudación como la de las entradas, que ya se agotaron, irán en apoyo a los afectados.

La transferencia de dinero desde el extranjero se podrá realizar a vía Swift, con el código BECHCLRM.Los datos para efectuar un abono de manera presencial desde fuera de Chile son los siguientes:

Beneficiario: Corporación de Organizaciones Solidarias

Dirección: Bustamante 26, Providencia, Santiago, Chile

Banco: BancoEstado

Cuenta corriente: 00108051981

En tanto, para donar de manera online se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa a bancoestado.cl y haz clic en el banner Juntos Chile se levanta, se desplegarán todos los canales disponibles realizar tu aporte

Una vez dentro pincha el botón "donar" y elige el monto que quieres aportar.

Selecciona la opción de transferencia con tarjeta Visa o Mastercard de cualquier Banco en Chile o el Extranjero.

Se entregará un comprobante de la transacción

Todo sobre Juntos Chile se Levanta