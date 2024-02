Dedicado al mundo de la comedia: Así luce hoy Rubén Hilcker, semifinalista de "Mundos Opuestos 2"

15 feb. 2024 - 08:10 hrs.

El reality show "Mundos Opuestos 2" puso a una veintena de participantes, algunos famosos y otros no, en condiciones que emulaban al "cielo" y al "infierno".

Uno de sus finalistas fue el chileno Rubén Hilcker, que integraba justamente el grupo de las personas que no venían del mundo de la televisión o el espectáculo.

A sus 21 años, en ese entonces, y con estudios de administración de empresas, Rubén logró meterse entre los semifinalistas, acumulando más de 5 meses encerrado.

Rubén Hilcker

Dentro del reality tuvo un breve romance con Kathy Contreras, el cual no alcanzó a durar más que unas semanas. De hecho, ella misma reconoció, según Fotech, que "cuando estoy con él, lo quiero mucho, pero no me causa esas mariposas".

La vida de Rubén Hilcker tras "Mundos Opuestos 2"

Luego del fin del reality, Rubén logró realizar algunos eventos en discoteques y tuvo un breve paso por la farándula nacional.

Tras varios años alejado de la televisión, regresó en el verano del 2019 al programa "La Huincha", en su faceta de comediante, con el objetivo de mostrar su humor y lograr ser elegido para presentarse en el Festival del Huaso de Olmué.

Si bien no ganó, este espacio le sirvió como plataforma para mostrar su trabajo y seguir con su carrera en el mundo del stand-up comedy hasta el día de hoy.

En su cuenta de Instagram, Hilcker acumula miles de seguidores, con quienes comparte imágenes de su día a día y, además, información sobre sus presentaciones.

Así luce hoy Rubén Hilcker

