Kenita Larraín a 20 años de la cancelación de su boda con Iván Zamorano: "Es la mejor decisión que tomé en mi vida"

14 feb. 2024

¿Qué pasó?

La numeróloga, panelista de TV e influencer, María Eugenia Larraín, en 2004 fue protagonista de uno de los quiebres más recordados de la farándula chilena cuando canceló su boda con Iván Zamorano.

Esto se produjo un 14 de febrero, pasando a ser el “día de los enamorados” más convulsionados de los que se tenga memoria. A 20 años de este hecho, Kenita recordó episodios de esa ruptura.

El quiebre

En una conversación con Las Últimas Noticias, Kenita recordó el quiebre que se robó todas las portadas y se convirtió en un hito de la farándula chilena.

Se refirió al término de su relación con el exfutbolista y detalló que “fue uno de los momentos más fuertes de mi vida porque marcó un antes y un después. No fue solo romper el matrimonio, sino todo lo que vino después a nivel mediático”.

Añadió que “hace 20 años Chile era muy machista y siempre le cargaban la mano a la mujer. Pero es la mejor decisión que tomé en la vida (…) Iván formó su familia y yo también la mía. Soy feliz en mi matrimonio”.

Cancelación de la boda

Respecto a la razón por la que se canceló la boda a último minuto, la numeróloga confirmó que se debe a que tuvo que tomar la decisión en base a discusiones que se tuvieron en el momento.

“Me sentía no valorada, no amada y no respetada. Eso me hizo tomar la decisión”, explicó.

Planes para este 14 de febrero

En relación a su fallido matrimonio, la comunicadora afirma que no quedó traumada y planea celebrar el 14 de febrero este año en compañía de su esposo Sergio Ader.

Una carta escrita a mano y un almuerzo romántico son algunos de los planes que tiene la panelista de TV en compañía de su pareja.

