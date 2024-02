Luis Pedraza revela detalles de la historia de amor con su polola: "Estoy muy agradecido de tenerla"

04 feb. 2024 - 08:30 hrs.

El popular cantante chileno Luis Pedraza se mostró ultra enamorado e hizo pública su relación con Pilar Andriola en redes sociales, joven con quien ya lleva poco más de un año pololeando.

Cabe recordar que este nuevo romance del artista surge tras divorciarse en 2021, luego de haber estado casado con Lobelin Freeman, con quien mantuvo un vínculo de 15 años y tuvo dos hijos (Gabriel, de 12 años, y Alonso, de 8).

“Pretendo proyectarme en la vida con ella”

Pedraza, quien suele mantener su vida personal un poco reservada, hizo pública su relación con Andriola cuando hace algunos días publicó en su Instagram fotos de ambos abrazados en la playa.

“De a poquito quise abrir esta situación privada en mis redes. A pesar de que yo las ocupo más por trabajo, hay gente que me sigue como persona y se alegra de mi felicidad, por eso quise hacerlo”, sinceró en conversación con Las Últimas Noticias.

“Podría haber expuesto mi relación desde un principio, haber dicho me enamoré, pero no. La cubrí, la resguardé y aún lo hago, porque ella no es del medio”, agregó.

Fue tal el enamoramiento del cantante que incluso le dedicó la canción recientemente lanzada, ‘Bella Alma Mía’, en la que incluye un juego de palabras, al contener el verso: “Bendito el día en que te convertiste en mi Pilar”.

“Ese tema resume en parte nuestra relación. Los dos como que venimos de vuelta en este tema de las relaciones amorosas, ella hace mucho tiempo buscaba estabilidad y formar un proyecto familiar, que es algo que yo también quiero. Pretendo proyectarme en la vida con ella”, explicó al medio citado.

¿Cómo conoció Luis Pedraza a su polola?

El cantante conoció a Pilar, su enamorada, tras dar un concierto en Antofagasta. Al notar lo que sentían el uno por el otro, siguieron interactuando a distancia hasta que ella decidió radicarse en Santiago. “Cumplimos un año en noviembre y ha sido súper lindo todo. Estoy muy feliz con ella en esta etapa de mi vida”, dijo.

En la misma línea, aseguró que Pilar “cuenta que se vino a Santiago por trabajo, pero también por amor (…) Yo soy un privilegiado. Imagínate que dejen su tierra, a la familia por uno. Eso es algo grande. Estoy muy agradecido de tenerla”.

Respecto al reciente viaje que hicieron a la playa, Pedraza reveló que le dijo a su enamorada que “'vamos a salir a despejarnos, lo necesitamos, salgamos del estrés del trabajo'. Elegimos la playa porque a ella le gusta mucho, como buena nortina. Nos dimos ese gustito y nos fuimos a Maitencillo a disfrutar… disfrutamos, comimos rico. Harto marisco, espectacular todo”.

"Estuvimos cuatro días entre Concón y Maitencillo. Fue una salida romántica, nos fuimos a un Airbnb con piscina temperada, sauna. Comimos locos, camarones, ostiones, sus ricos traguitos, en la noche el vinito tinto... Nos gusta mucho el carmenere. Y ahí compartimos un vinito... no uno, sino que un par, jajajá. Hay que ser honesto. Y nada, lo pasamos súper bien. Creo que uno siempre tiene que tener prendida la llama de la relación y en eso estamos", finalizó.

