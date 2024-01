Paty Maldonado revela el "cambio" que Raquel Argandoña le prometió tras vivir grave momento de salud

31 en. 2024 - 09:10 hrs.

Hace algunos días, la conductora de televisión Raquel Argandoña sufrió nuevamente una obstrucción intestinal que la mandó directo a la clínica.

Esta vez la complicación de salud la pilló en México, país que visitó por motivos laborales, por lo que rápidamente tomó un vuelo de regreso a Chile para ser intervenida en nuestro país.

Tras pasar varios días en la clínica, finalmente Argandoña fue dada de alta y ya se encuentra en su casa haciendo reposo.

La decisión que tomaría Raquel

Desde su programa de televisión en TV+, su compañera en el espacio, Patricia Maldonado, habló a nombre del equipo, asegurando que estaban felices por la positiva evolución que tuvo Raquel.

"Primero que todo, vamos a partir saludando a la veterana que ya está en la casa. Estamos muy contentos porque la parte de gravedad, que fue lo más complicado, ya pasó. Se salvó la veterana, una vez más, y es portada de los diarios", señaló de entrada Patricia.

Patricia Maldonado y Raquel Argandoña

Luego, la también cantante dijo que conversó en privado con Raquel y esta le contó que de ahora en adelante haría un cambio en su estilo de vida, aunque no le creyó nada.

"Dijo que no va a tomar las cosas como hasta hoy día, que va a dejar de viajar mucho, que no quiere seguir trabajando tanto, lo cual quiero ser sincera, no le creo ni una hue...", señaló Maldonado, poniéndose a ella misma como ejemplo, tras haber sufrido un accidente de tránsito en 2023.

"Yo dije lo mismo, me accidenté, quedó la escoba, terminé hospitalizada, la saqué barata, y a los 10 días estaba arriba del escenario otra vez", expresó Patricia.

Solo queda esperar el paso del tiempo para saber si es que finalmente Raquel Argandoña cumplirá su palabra.

