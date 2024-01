Tomó tequila por 12 horas y terminó desmayado: La descontrolada noche de Marcus Rashford, estrella del Manchester United

30 en. 2024 - 19:10 hrs.

El delantero del Manchester United Marcus Rashford se encuentra en el centro de la polémica en Inglaterra, debido a una jornada de excesos que protagonizó.

Lo anterior porque el futbolista de 26 años bebió tequila durante 12 horas, terminando desmayado al finalizar la jornada de juerga, reporta el medio The Sun.

Marcus Rashford / AFP

Una alocada jornada de fiesta

El club habría intentado encubrir esta indisciplina de Marcus Rashford asegurando que el futbolista estaba enfermo y, por lo anterior, no pudo asistir a los entrenamientos.

Sin embargo, la camarera de un bar en Belfast, Irlanda del Norte, donde Rashford quedó en estado de ebriedad, desmintió lo anterior al contar una invitación que el futbolista le realizó.

"Marcus Rashford me invitó a su noche salvaje... estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a acostarlo", expresó en diálogo con el citado medio.

Asimismo, dejó en claro que el futbolista quería embriagarse. "Él tenía la misión de emborracharse. Me dejó claro que había decidido que no iba a entrenar el viernes (26 de enero). No tenía planes de volver a casa esa noche", aseveró.

La camarera llegó con Rashford al hotel donde la invitó. Al entrar a la pieza, el deportista comenzó a arrojar billetes al suelo totalizando una millonaria suma. "Calculo que entre 8.000 a 10.000 libras", afirmó la mujer, que transformado a pesos chilenos, asciende a más de 11 millones.

Marcus Rashford

"No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol", añadió la camarera.

La multa a Rashford

Cabe precisar que Rashford se reportó enfermo en el entrenamiento previo a un partido de la FA Cup, por lo que no pudo participar del partido en el que Manchester United le terminó ganando al Newport County por 4 goles a 2.

Se especula que el United le aplicó una millonaria sanción al futbolista, que asciende a 760 mil euros, cifra que supera los 750 millones de pesos chilenos.

