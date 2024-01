"Pude haber muerto": Fran Maira revela la peligrosa cita amorosa que tuvo en plena pandemia

29 en. 2024 - 20:50 hrs.

La actual aspirante a Miss Universo Chile por el sector de El Golf, de la comuna de Las Condes, Fran Maira, reveló en un programa de YouTube cuál fue la cita más extrema que ha tenido durante su vida.

Fue conversando con "The Ellas Show" donde Maira reveló que en plena pandemia, cuando existían controles sanitarios en las fronteras regionales, se fue a Pichidangui, en la región de Coquimbo, desde Santiago a juntarse con su cita.

La cita extrema de Fran Maira

"Me habló un pendejo de como 18 años y me dijo que fuera a Pichidangui. Yo toda loca, dije obvio, agarré el Metro, Línea 1, llegué a Estación Central y me subí al bus", partió contando.

Sin embargo, en el terminal, la joven fue controlada por Carabineros, quienes le exigieron su salvoconducto para poder viajar. Ella, que no tenía ese papel, les explicó que iría a cuidar a su abuela, no obstante, ellos no la querían dejar iniciar el viaje en el bus.

Fran Maira

Luego de un rato, un carabinero se apiadó de ella y la dejó subir al vehículo, logrando Fran llegar finalmente a Pichidangui. Pero con lo que no contaba Maira, era que allí también le harían un control.

"Llegué a Pichidangui, 12:30 de la noche, con 5% de batería, toque de queda. Cuando llego, me bajo del bus y para entrar a la región te hacían una fila para mostrar de nuevo tus papeles y ver si podías entrar a la región", relató.

Fran finalmente llegó a Pichidangui

La mujer que la controló no la dejó entrar a la comuna, ordenándole que se devolviera a Santiago en el mismo bus. Fran le habló a su cita y él le dijo que ingresara igual, por lo que ella, haciéndole caso, optó por arrancar del lugar, pese a la hora que era y las condiciones adversas que enfrentaba.

"Me doy la vuelta, me hago la re hue.... Cruzo la carretera, me meto a un peladero y estaban los milicos. (...) Corriendo con tacos y un bolso por el peladero, perdida, sin batería y de noche", añadió.

Fran Maira

Con el joven quedaron de verse en la línea del tren, por lo que Fran tuvo que caminar cerca de 40 minutos para encontrarlo. Tras llegar, se fueron en una moto de él con la que vendía frutas en la feria.

"Yo creo que fue la 'cita' más loca que he tenido. (...) Pero al otro día él me dice: ‘Sabes que tengo polola y te tienes que ir’. Me sentí como las hue..., después yo esperando el bus a dedo pelado, desde Pichidangui para devolverme a Santiago", concluyó diciendo, no sin antes decir que este encuentro "no valió la pena. Me pude haber muerto".

