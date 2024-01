"Ahora sí que no es broma": Ministra Camila Vallejo sorprende con radical cambio de look

28 en. 2024 - 17:30 hrs.

“Ahora sí que no es broma!!!”, escribió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien sorprendió con un radical cambio de look a sus seguidores en Instagram.

La autoridad compartió el registro de su nueva apariencia en la mencionada red social, adelantando además que ya se acercan sus vacaciones.

El radical cambio de look de la ministra Camila Vallejo

En concreto, la ministra cambió su cabellera de largo hasta casi la cintura, por una melena que le llega a los hombros.

Vallejo manifestó sobre su nuevo look en un post de Instagram que “ahora sí que no es broma!!! llegó la melena a mi vida y debo decir que me hizo feliz”.

"O quizás es porque por fin me tocan vacaciones!! Mientras tanto me subroga la gran @nikicardoch. Nos vemos pronto", añadió en el texto que acompaña al registro de su nuevo look.

"PD: Y gracias a la seca de la @ari_hairdresser que me cortó el pelo", dijo.

Así se ve Camila Vallejo ahora

