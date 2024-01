"Mi hija ni siquiera sabe que existe": La pena de Daniella Campos al hablar de su relación con su hermana Denisse

26 en. 2024 - 23:00 hrs.

Actualmente, la periodista Daniella Campos se encuentra trabajando en el programa "Sígueme" de TV+, donde se desempeña como panelista.

Este viernes, mientras conversaban sobre el distanciamiento de Karen Paola con su madre, Daniella también quiso compartir algunas palabras sobre cómo le ha tocado vivir un quiebre familiar, lo que la llevó a emocionarse.

Daniella Campos se refiere al distanciamiento con su hermana Denisse

Al mencionar que el tema le llegaba mucho, la conversación se inclinó a su vida familiar, puesto que la también exmiss mundo, lleva más de 20 años distanciada con su hermana gemela, Denisse.

"Yo creo que mi mamá debió haberlo pasado pésimo con esta guerra cruzada. He hablado del alejamiento con mi hermana, pero nunca he dado los motivos en la televisión que me parecen que son súper personales y familiares, hay un límite", contó.

Daniella señaló en el espacio de farándula que "nunca fuimos tan unidas. Yo era muy pegada a mi hermana mayor y a mis hermanos chicos".

Aun así, su madre, habría entendido que sus hijas llevan vías separadas, según explicó la panelista.

Daniella Campos y su hija Maite

"Mi hija ni siquiera sabe que existe"

Sin embargo, Daniella no pudo contener las lágrimas al referirse a su relación con su hermana. "Mi hija ni siquiera sabe que existe. No es bonito, es triste. Ya, me van a hacer llorar".

"Yo tengo una vida tranquila hoy día, he logrado hacer una con mi hija sola, y me gusta que eso sea así. Entonces me daría mucha pena que haya una respuesta agresiva o algo que perturbe esa tranquilidad", dijo la mujer de 47 años.

