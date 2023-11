"Me siento más empoderada": Rayén Araya cuenta por qué dejó su cabellera rubia para las fiestas de fin de año

27 nov. 2023 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y conductora de televisión, Rayén Araya, se hizo conocida en programas juveniles y de entrevistas cuando lucía una cabellera de tonalidad rojiza.

En las últimas semanas, la comunicadora decidió hacer un cambio radical en su look, probando en su pelo el color rubio dorado y quiso contar cómo ha sido esta experiencia.

Cambio de look

Rayén, que actualmente es la conductora de “Rompe”, reveló a Las Últimas Noticias lo que la motivó a probar con el cambio de color de su cabello.

“Me encantó la idea de probar algo nuevo y un poco más atrevido. Dejarlo un poco más calor fue parte de la búsqueda. Es un proceso que debe hacerse de a poco y lo logramos justo para brillar con harta luz para las fiestas de fin de año”, contó.

Cómo cuida su cabello

“Como todo cabello decolorado requiere harto cuidado. Me aplico máscaras todas las semanas, cuando voy a la peluquería me hago masajes profesionales, sobre todo cuando recién me decoloro”, contó Rayén.

Añadió que “en la época veraniega encuentro que el cabello más claro luce muchísimo, ilumina más y va acorde a la temporada”.

Qué se siente ser rubia

Sobre tener un look platinado, la comunicadora detalló que “me siento estupenda y cómoda, porque cada vez que voy a la peluquería vamos logrando un rubio más lindo”.

“¿Si las rubias tienen más éxito? Es cierto que las mujeres, cuando nos proponemos tener éxito, lo tenemos. Aunque reconozco que rubia, me siento más empoderada. Pero podemos tener éxito con cualquier color de pelo”, cerró.

