¿Quién es Lucas Quinn, periodista del trasnoche de Meganoticias?

24 nov. 2023 - 16:10 hrs.

Mientras gran parte de Chile está durmiendo, un grupo no menor de trabajadores se encuentra despierto durante la madrugada realizando sus respectivas labores.

Uno de ellos es el periodista de Meganoticias Lucas Quinn, quien se encarga de reportear todos los acontecimientos que ocurren durante la noche y la madrugada, para informarlos en la primera edición de nuestro noticiero, Meganoticias Conecta.

¿Quién es Lucas Quinn?

El joven de 25 años, nacido en Valdivia y de padres estadounidenses, llegó a Mega en junio de 2021. En ese mes, se abrió una oportunidad laboral para tomar uno de los turnos más difíciles: el del trasnoche durante fines de semanas y festivos.

Lucas Quinn entregando el reporte policial en Meganoticias

"Esa fue mi escuela principal", valoró Quinn en una conversación con Meganoticias.cl, asegurando que si bien esa jornada representa grandes desafíos, debido a que mucha vida social ocurre en la madrugada de los sábados y domingos, fue fundamental para forjar su carácter como periodista.

"Lo que te enseña al tiro la noche es ser un poquitito tu propio jefe. En algunos períodos, cuando estás 100% solo en el canal, yo tengo que tomar la decisión de qué tema cubrir y a qué tema no ir. Es una escuela que te educa muy rápido porque después en las mañanas tienes móvil, y luego traspasar el turno y explicarle todo a los jefes. Hay una gran responsabilidad de por medio que te hace aprender muy rápido", comentó.

Lucas destacó que tomar la decisión de trabajar durante el trasnoche de los fines de semana es una opción que para algunos puede ser no tan fácil de escoger.

Lucas Quinn

"Trabajar durante fines de semana y festivos tiene un sacrificio de por medio, porque uno ya no solo trabaja al revés, —que digamos es trabajar de noche—, sino que además trabajas en el horario que, digamos, la gente se junta a compartir", acotó.

Pese a perderse varias fiestas y celebraciones, Lucas reiteró que gracias a todo lo aprendido pudo cimentar el camino de su trabajo actual: el turno de trasnoche durante la semana. Un cambio de vida que también incluyó cambios de hábitos, puesto que pasó de madrugar dos jornadas, a cinco.

"Al principio me costó adaptarme, uno come mal, duerme mal, sube un poco de peso, baja de peso, dejas de lado un poco tu hobby, a veces lo haces, a veces no, como que cuesta un poco agarrar las riendas", confesó, sin embargo, al poco andar logró armarse una rutina que le permite convalidar algunos de sus pasatiempos favoritos, como las manualidades y hacer deporte.

La importancia del trabajo en equipo

Quinn también nos contó que una de las cosas que le gusta de trabajar en el trasnoche es el equipo al que pertenece, compuesto por el camarógrafo Roberto Medina y el chofer del vehículo que los moviliza a donde está la noticia, Edgard Marchant.

"Lo pasamos bien. En la noche siempre buscamos algo de qué reírnos o tratar de siempre andar livianos porque ya, como te he dicho, el turno en particular ya es especial y duro trabajando al revés (de la gran mayoría de personas), por así decirlo. Así que siempre buscamos formas de hacernos reír, de llevar bien la onda cuando trabajamos de noche, porque a veces el turno puede ser duro, pero siempre buscamos algo con qué sonreír, con qué reírnos", indicó.

De izquierda a derecha: Lucas, Roberto y Edgard

En esta línea, el joven manifestó que en Mega también hay mucha buena onda entre todos los periodistas, destacando además las actividades extraprogramáticas que se realizan, como la elección de reyes y reinas, las diferentes fiestas y celebraciones, por solo mencionar algunos eventos.

Proyecciones a futuro

Aprovechando que lo teníamos en frente, no podíamos desaprovechar la oportunidad de consultarle cuáles son los temas que más le gusta reportear.

Si bien en su trabajo cubre muchas noticias policiales, existen otras áreas que le llaman la atención, como los deportes y las noticias del mundo.

"Internacional siempre me ha llamado la atención, yo creo que porque igual son cosas que pasan en otros países, tal vez la oportunidad de conocer y entender mejor otras culturas", destacó.

Lucas Quinn

Por otra parte, ciencia y tecnología también es un tema por el que se siente atraído. "Siento que es dirigirse hacia el futuro, yo siento que siempre va a haber temas, nunca nos vamos a acabar de ciencia y tecnología. Todo va evolucionando y transformando, y esos tres temas yo creo: deporte, internacional y ciencia y tecnología, son los que llaman harto la atención", concluyó.

A Lucas Quinn lo puedes ver en la semana durante la mañana en Meganoticias Conecta, y también la tarde de los días domingo en el programa "¡Oye! Tu tarde en vivo".

Todo sobre Famosos chilenos