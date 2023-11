La 'predicción' que Celeste Viel le hizo a la ganadora del Miss Universo: "Eres una bruja"

25 nov. 2023 - 10:30 hrs.

Este fin de semana se llevó a cabo en El Salvador una nueva edición del Miss Universo, en el que la representante chilena, Celeste Viel, terminó dentro del top 20 de las aspirantes a la corona.

Quien resultó ganadora fue la nicaragüense Sheynnis Palacios, con quien Celeste tuvo un especial acercamiento previo al evento del Miss Universo, de acuerdo a lo que reveló la chilena.

La "predicción" de Celeste Viel

Durante la tarde de este domingo 19 de noviembre, Celeste subió un video a sus redes sociales en donde aparece desde el hotel en donde se quedó en El Salvador, empacando todo para devolverse a Miami, Estados Unidos, ciudad en la cual reside.

"(Participar en Miss Universo) Fue increíble, maravilloso, estoy tan agradecida, tan en paz, tan contenta y orgullosa de nuestro país porque, la verdad es que ustedes me han apoyado tanto desde el principio y eso no tiene precio", fue una de las primeras declaraciones que dijo a la cámara.

Celeste Viel

Luego hizo una evaluación sobre su desfile en el escenario del Miss Universo, valorando lo que fue su aparición con el cantante John Legend. "No me lo podía creer. Me bajé del escenario y vi a mi chaperona que tenía lágrimas en los ojos y ahí yo morí, es que la amo con mi vida", confesó.

Otro momento que la emocionó fue ver como ganadora a Sheynnis, reconociendo que se puso "contenta por ella", revelando además una predicción que le hizo.

Sheynnis Palacios

"A esa niña la conocí en Miami hace mucho tiempo y desde el día uno le dije vas a ganar, y ella me dijo, con la corona puesta: ‘Eres una bruja, tú supiste'", aseveró.

