Marcelo Ríos aborda popular historia del 'Hoy se sale, Gato' y desmiente a Gastón Gaudio: "No está bien de la cabeza"

En el año 2018, luego que Marcelo "Chino" Ríos increpará con groserías a periodistas chilenos en un punto de prensa, el extenista argentino Gastón "Gato" Gaudio, con quien la exraqueta nacional compartió varios años durante su época profesional, fue consultado en un programa trasandino sobre el temperamento del único número uno que ha tenido nuestro país.

La conversación rápidamente cambió de tono y los locutores le consultaron sobre alguna anécdota memorable que hubiese tenido con Ríos durante su carrera.

"Hoy se sale, Gato"

En este sentido, Gaudio contó que luego de un torneo en Suiza, en el que Marcelo quedó eliminado en primera ronda, a eso de las 15 horas, al extenista chileno lo encontró en el bar del hotel tomando cerveza cuando él llegó, a las 10 de la noche.

"Entro al lobby del hotel y veo al 'Chino' en el lobby (...) vestido de tenis, como había perdido también en primera ronda, lo veo con short, el bolso de las raquetas, no había ni subido a la habitación y en la mesa había 17 cervezas", recordó Gastón en el programa "Perros de la calle".

Extrañado, Gastón reveló que le dijo a Ríos que ni siquiera había subido a dejar las cosas a su pieza. Esta frase fue respondida por el chileno, quien le dijo que "hoy se sale, Gato (...) hoy salimos".

El argentino aseguró que Marcelo a esa altura de la noche "no se podía mantener en pie", pero igual salieron a un bar, en donde Ríos hizo "todos los escándalos que podés hacer en un lugar", lo que llevó a que un guardia lo tomara al 'Chino' por la coleta que usaba en ese tiempo, para sacarlo del bar.

Como venganza, Marcelo agarró vuelo y le dio una certera patada al escaparate del local, reventando el vidrio, obligando a Gastón a huir con él del recinto.

Marcelo Ríos desmiente la historia

A más de 5 años de contada aquella anécdota, Marcelo "Chino" Ríos decidió desmentir a Gastón Gaudio en un programa de CHV.

En la conversación, Marcelo partió diciendo que "lo que pasa es que me ponen a mí siempre como que yo soy el hue... que chupo (tomar alcohol), y el otro hue... no hace ni una hue...".

"Al final me dejan a mí, pero yo no me acuerdo de haber salido con Gaudio, nunca. Hemos salido a comer, yo me cago de la risa, si es muy simpático. Pero está mal, sigo diciendo que está mal, no está bien de la cabeza", enfatizó.

