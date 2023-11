¡Por un chiste de Yerko Puchento! Berta Lasala y Pancha Merino revelan en "La Cabaña" que estuvieron 3 años enojadas

25 nov. 2023 - 00:55 hrs.

Este viernes 24 de noviembre en "La Cabaña", José Antonio Neme, Kathy Salosny, Berta Lasala y Pancha Merino fueron invitados a compartir durante un fin de semana completo en una casa en San José de Maipo.

Durante las 48 horas de convivencia, Berta reveló una desconocida pelea que tuvo con Pancha, todo a raíz de Yerko Puchento, el personaje de su exmarido, Daniel Alcaíno.

El enojo de Pancha y Berta

Resulta que a comienzos de los 2000, Pancha fue invitada a un programa de televisión en el que Yerko Puchento realizaba sus rutinas. Recordemos que una de las particularidades de este personaje, es que suele realizar ácidos chistes sobre los invitados que llegan a su espacio.

Merino no estaba dispuesta a ser el hazmerreír del personaje de Alcaíno y tenía una carta bajo la manga para evitarlo. Ella sabía que Daniel y Berta tenían una relación, algo que si bien se rumoreaba en los programas de farándula, no había sido hasta ese entonces confirmado por los actores.

Berta Lasala y Pancha Merino

Y Pancha tenía razones para ser molestada por Yerko, puesto que solo unas semanas antes de ir al programa, ella había terminado con su pololo de ese entonces.

"La Pancha pensó que Daniel le iba a preguntar algo, y le dice 'tú no digas nada, porque le voy a decir a todo el mundo con quien andas, porque yo sé perfectamente quién es tu pareja'", recordó Berta.

Yerko Puchento

"La novia"

Francisca aseguró que este mensaje no fue al azar, sino que vino luego de un comentario que Yerko hizo sobre el escenario, diciéndole "la novia", porque fue con un vestido blanco al programa y, además, la actriz sí tenía intenciones de casarse con su ex.

"Yo voy y me pongo un vestido blanco y viene Daniel y me dice 'ay, la novia', y yo casi me muero", confesó Pancha. Por ese episodio y la "amenaza" de Francisca, Berta estuvo cerca de tres años enojada con Merino, faltando incluso a su matrimonio con el ingeniero Claudio Labbé.

Pasado todo este tiempo, se abuenaron. "Ella dio el paso y yo le dije 'amiga, si nunca estuve enojada contigo... eran bromas'", rememoró Lasala.

