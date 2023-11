El emotivo saludo de cumpleaños de Trini Neria a su hermana menor: "Agradecida de compartir una vida contigo"

22 nov. 2023 - 21:10 hrs.

Este 22 de noviembre es una fecha muy especial para Pamela Díaz, y es que la menor de sus tres hijos, Pascuala, cumple 7 años de vida, es por esto que le dedicó una tierna publicación en redes sociales.

La "Fiera" compartió un video que muestra una secuencia de varias fotografías junto a la pequeña. "Feliz cumpleaños, mi Pascu", escribió en el post, que acompañó con la canción "Acróstico" de Shakira.

El saludo de Trini a su hermana Pascuala

Al igual que su madre, Trinidad Neira, hermana mayor de Pascuala, también le envió un cariñoso saludo a la pequeña. A través de sus stories de Instagram, la influencer subió varias postales junto a su hermana.

"Mi porotito de cumpleaños" y "agradecida de compartir una vida contigo", fueron los emotivos mensajes que escribió la joven.

Historias de Instagram de Trinidad Neira.

Las imágenes muestran distintos momentos que han disfrutado juntas, desde que Pascuala era una bebé hasta la actualidad.

Pamela Díaz habla sobre el bullying que ha recibido Trini Neira

Trini Neira, de 21 años de edad, es la mayor de las hijas del extinto matrimonio entre Pamela Díaz y el exfutbolista Manuel Neira, y durante los últimos años se ha vuelto influencer en redes sociales.

En una reciente conversación en el pódcast de Eva Gómez, Díaz se refirió a los malos comentarios y críticas que recibe la joven. "A ella le afecta si alguien le dice algo. Antes, como tenía un cuerpazo y era grandota, le decían: 'Estai gorda y no sé qué, tienes que operarte', y a ella le costaba", comentó.

Asimismo, Pamela fue enfática al señalar: "Yo me preocupo mucho más del que me quiere que del qué dirán. Los que te tiran mier... en las redes sociales son 20 y tienes 100 mil que están al lado tuyo, ¿por qué tienes que pescar a un hue… que no te pesca? Es estúpida la cuestión".

