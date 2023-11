Carlos 'Quico' Villagrán tiene cáncer de próstata: "Tengo miedo a hacer mi testamento"

20 nov. 2023 - 21:10 hrs.

Carlos Villagrán, el icónico actor mexicano que dio vida a Quico en "El Chavo del 8", confirmó el rumor que rondaba sobre su estado de salud, que señalaba que padece cáncer.

Hace unos días, la periodista Inés Moreno dio a conocer la información durante un live en su canal de YouTube, mientras comentaba que diferentes celebridades han revelado que tienen la enfermedad.

"Todavía no he hecho mi testamento"

Fue en ese contexto que la comunicadora señaló que "me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias. Se trata de nada más y nada menos que Carlos Villagrán, él está enfrentando la enfermedad".

De acuerdo a People en Español, el artista de 79 años reveló que se encuentra en tratamiento contra el cáncer de próstata y que ya se sometió a una cirugía.

Carlos Villagrán/Instagram

"Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, he salido de ella y le he dado gracias a Dios", declaró a varios medios de comunicación en Los Ángeles, Estados Unidos.

Consultado sobre si tomó las precauciones necesarias antes de someterse a una cirugía que puso en riesgo su vida, Villagrán declaró que aún no tiene listo su testamento.

"Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento. Por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más", confesó.

Recordemos que Carlos no es el único integrante de su familia que enfrenta la enfermedad, pues en junio pasado su hija Vanesa Villagrán fue diagnosticada con cáncer de mama.

