Aracely Arámbula rompe el silencio: ¿Por qué no ha retirado el dinero que Luis Miguel pagó por pensión de alimentos?

20 nov. 2023 - 18:10 hrs.

En medio de la polémica que envuelve a Luis Miguel por su presunta condición de deudor de pensión de alimentos, Aracely Arámbula, exesposa del artista y con quien tuvo dos hijos, se refirió a esta situación tras meses de silencio.

No han sido pocas las veces que la expareja se ha visto en roces que han incluido declaraciones por la prensa. Tanto así que existe un embrollo legal, donde Arámbula inició un proceso legal en contra del cantante por el pago de pensión de alimentos.

La declaración de Aracely Arámbula

En una entrevistra brindada durante el fin de semana recién pasado a un medio de comunicación español, la actriz aseguró que "confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad".

Aracely Arámbula / Créditos AFP

Eso sí, también se le consultó por el pago que habría hecho Luis Miguel para saldar su deuda por este concepto. En total habrían sido más de 1,4 millones de dólares (más de 1.200 millones de pesos chilenos) el dinero transferido por parte del artista para quedar al día.

Sin embargo, este dinero aún no habría sido retirado por la demandante.

¿Por qué Arámbula no ha retirado el dinero?

A propósito de esa situación, la mujer apuntó a que no se le ha notificado respecto de tal abono.

"Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron", dijo. "Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses", replicó.

En la misma línea, la mujer aprovechó la instacia para subrayar que detrás de todo este embrollo no existen intenciones de desprestigiar al propio Luis Miguel.

Arámbulo, en ese aspecto, precisó que "no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley", confesó.

¿Le negó que pudiera ver a sus hijos?

A la hora de ser consultada por los rumores que apuntaban a que ella negaba el contacto entre sus hijos y su expareja, Arámbula descartó de plano esa posibilidad.

"No ha habido ninguna negativa. De hecho, él estuvo muy cerca de sus hijos durante la pandemia, en una casa que le compré yo a sus hijos, ahora (Luis Miguel) quiere limpiar su imagen", aseveró.

