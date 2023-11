"De ti hablé varias veces": Hugo Valencia realiza sentido mea culpa frente a Camila Recabarren

18 nov. 2023 - 11:00 hrs.

Durante este viernes 17 de noviembre se estrenó el esperado primer capítulo del docu-show de Mega "La Cabaña”, donde salieron a relucir grandes secretos de las dos duplas de famosos que fueron invitados.

Fueron 48 las horas que compartieron el periodista Hugo Valencia, la exchica "Mekano" Daniela Aránguiz, la cantante Flor de Rap y la modelo Camila Recabarren.

"De ti hablé varias veces"

Uno de los momentos que marcó el episodio fue el que protagonizó Hugo Valencia, quien en medio de una comida ofreció sus disculpas a la exMiss Chile.

"A mí me daba susto saber quién estaba acá, yo llevo doce años haciendo farándula y hablando de la gente, ese ha sido mi trabajo", partió diciendo el comunicador. Luego se refirió directamente a Camila: "de ti hablé varias veces".

Frente a sus palabras, Recabarren aseguró que no le guardaba rencor, sin embargo, él insistió en que "uno también hace una autocrítica de la farándula hace diez años, que fue cuando tú saliste reina".

"Fuimos muy machistas, y muchos estamos en un proceso para poder ir aprendiendo y no cometer los errores que cometimos en el algún momento, y yo creo que contigo Cami fui muy injusto", sostuvo Valencia.

En este sentido, Hugo reconoció no haber ocupado los mejores términos para referirse a cómo llevaba su maternidad a su paso por el concurso de belleza.

Por su parte, la influencer manifestó "yo te dije el otro día, si vas a hablar de mí llámame, ponte tú me funaron en Estados Unidos, ¿tu creís que alguien me llamó? nadie me llamó".

