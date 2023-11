"Le afecta si alguien le dice algo": Pamela Díaz sobre bullying que ha recibido Trini Neira en redes sociales

17 nov. 2023 - 11:10 hrs.

Pamela Díaz se refirió a los comentarios que Trini Neira, la mayor de sus hijas, ha recibido en redes sociales en torno a su físico.

La fiera acudió al podcast de Eva Gómez, donde se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal.

Ir a la siguiente nota

La influencer Trini Neira, de 21 años de edad, es la mayor de las hijas del extinto matrimonio entre Pamela Díaz y el exfutbolista Manuel Neira, y durante los últimos años se ha vuelto influencer en redes sociales.

Pamela Díaz y Trini Neira (Instagram)

"Le decían: 'Estai gorda'"

En el podcast, Eva Gómez destacó el parecido entre Pamela y Trini. Sin embargo, la comunicadora aseguró que a pesar de que físicamente son similares, hay cosas que las diferencian.

"Es mucho más sensible", indicó la fiera. Ante eso, Gómez mencionó que "la encuentro, mucho más parecida a ti en lo abacanada, es preciosa y tiene una cintura que yo no sé cómo lo hace".

"Sí, hue... me da rabia, estoy que se la quito. Pero sí tiene un tema de que a ella le cuesta mucho más, es mucho más sensible".

En cuanto a los malos comentarios y críticas en redes sociales, Díaz aclaró que "a ella le afecta si alguien le dice algo. Antes, como tenía un cuerpazo y era grandota, le decían: 'estai gorda y no sé qué, tienes que operarte' y a ella le costaba", sinceró la Fiera.

Trini Neira (Instagram)

Hace algunos meses Trini Neira alzó la voz en redes sociales e interpeló a quienes la criticaban, incluso llegó a limitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

"Espero que algún día la gente empiece a ser más consciente con lo que escribe y dice. ¿Para qué hacer daño? Viva 'piolita' su vida y no moleste al de al lado", señaló la joven de 21 años en esa oportunidad.

Sobre los comentarios de los "haters" en Internet, Pamela Díaz fue enfática al señalar: "Yo me preocupo mucho más del que me quiere que del qué dirán. Los que te tiran mier... en las redes sociales son 20 y tienes 100 mil que están al lado tuyo, ¿por qué tienes que pescar a un hue… que no te pesca?, es estúpida la cuestión".

Todo sobre Trini Neira