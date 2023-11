"No me veo tentada... por ahora": Alison Mandel recibió extraña propuesta de supuesta plataforma para adultos

17 nov. 2023 - 10:10 hrs.

La comediante Alison Mandel recibió una extraña propuesta por mail de una supuesta ejecutiva de relaciones de la plataforma para adultos OnlyFans.

En el correo electrónico a la actriz se le proponía crearse un perfil en el sitio para poder aumentar sus ingresos.

Ir a la siguiente nota

"Se notaba que era una especie de estafa"

"Me gustaría proponerte una oportunidad para aumentar tus ingresos… tú serías un activo para nuestra plataforma. Actualmente, estamos buscando perfiles en el mundo de comediantes", decía el mail enviado por alguien que se identificó como "Karen, ejecutiva de relaciones de OnlyFans".

Alison Mandel (Instagram)

Tras recibir el mensaje, la 'standupera' señaló que "se notaba que era una especie de estafa" Y es que según confesó a LUN "me pedían datos personales, mi número de teléfono, mi peso, jajajá, si tenía fotos en alta resolución para compartirles, solamente para crear una base de datos".

Otro de los puntos que le llamó la atención de la supuesta oferta, es que le dijeran que buscaban perfiles de comediantes, ya que "no escuché a ninguna de mis compañeras decir que le había llegado lo mismo", añadió Mandel.

La comediante, que triunfó en el Festival de Viña del Mar 2018, aseguró no conocer la plataforma, pero duda que para abrir un perfil sea necesario contar con un agente. "Yo pienso que así como te abres una cuenta de Instagram, te abres una cuenta de OnlyFans", indicó.

"No me veo tentada... por ahora"

Alison Mandel también reveló que este no es el primer mail de ese tipo que recibe. "Me han llegado hartos mails así, pero no, por lo pronto no me siento tentada, me encanta que haya gente que haya hecho fortuna a través de OnlyFans, pero la verdad no es algo que vaya conmigo".

Alison Mandel (Instagram)

Según reconoció, le da vergüenza sacarse fotos sugerentes. "Como soy una persona bastante insegura de mí misma, cuestionaría mucho las fotos, así que no me veo tentada la verdad por la oferta... por ahora jajaja, no sabemos a futuro".

Finalmente, la comediante indicó que "no soy usuaria tampoco de OnlyFans, no me llamaría nunca la atención ver fotos sugerentes de otra persona, me gustan más las fotos no sugerentes, no es mi rubro... voy a tener que seguir aquí en el stand up".

Todo sobre Famosos chilenos