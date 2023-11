Flor de Rap: ¿Quién es la rapera chilena que está entre las primeras invitadas a La Cabaña?

17 nov. 2023 - 22:00 hrs.

Llegó el momento del tan ansiado estreno de "La Cabaña", el nuevo docushow de Mega, en el que cuatro famosos convivirán en una casa ubicada en el sector del Cajón del Maipo durante 48 horas, con las cámaras prendidas en todo momento.

Karen Doggenweiler es la conductora del espacio, teniendo la misión de no solo de presentar a cada uno de los invitados, sino que también de liderar las dinámicas que se realizarán.

En su capítulo de estreno, los espectadores podrán ver a la exchica "Mekano", Daniela Aránguiz, al periodista Hugo Valencia, a la modelo Camila Recabarren y a la destacada cantante nacional Flor de Rap.

La instancia también contará con la presencia del médium argentino Sebastián Lía, quien los conectará con los cercanos fallecidos.

¿Quién es Flor de Rap?

Ángela Lucero Areyte, más conocida como Flor de Rap, es una de las artistas de género más importantes del país.

Nació en Santiago, pero se asentó cuando niña en Antofagasta, donde vivió una dura infancia entre haber sido víctima de abusos sexuales de su tío materno y haber presenciado la muerte de su padre, que se quemó a lo bonzo frente a ella y su hermano.

Ángela comenzó a hacer rap a los 12 años. Tres años después, a los 15, ingresó a un hogar de Sename en Curicó, desde donde se escapó a los 17 años.

"Cuando tenía 14 años mi mamá se fue con una pareja que tenía en ese entonces y yo me arranqué porque no me quería ir con ella... es heavy lo que se vive en el hogar, tenía mucho miedo de que me pegaran, de vivir cosas así, abusos, cosas que ya había experimentado", relató la joven.

Sin embargo, destacó que gracias a la música se fue ganando el respeto de sus compañeros: "El rap nuevamente me salvó de que me hicieran daño".

Flor de Rap tiene tres hijos; su hija mayor, Rossanita, participó de Talento Rojo en TVN, y también tiene canciones con su madre.

A partir de su experiencia en el Sename, Flor de Rap reflexionó que "me tocó vivir en el barrio, donde estuve rodeada de delincuencia, de drogas, de conflictos, entonces yo quería salir de ahí, por eso es que hoy en día revertí todo eso y a mi hija le doy todo".

En su último disco, "Mariposa", participaron otros referentes del género como Portavoz, Movimiento Original y Arte Elegante.

