"Estábamos con muchas ganas": Lali Espósito revela las razones por las que no se presentó en el cierre de la Teletón

12 nov. 2023 - 05:45 hrs.

El cierre de la Teletón 2023 estuvo marcado por el cumplimiento de la meta minutos antes de que marcaran las 02:00 horas de la madrugada del domingo.

Varios artistas deslumbraron al público que asistió a la Quinta Vergara en Viña del Mar, sin embargo, no todos pudieron presentar su espectáculo.

¿Qué pasó con Lali Espósito en el show de cierre de la Teletón 2023?

Segundos antes de dar el cómputo final de la Teletón, cuya meta fue superada por un leve margen, los animadores se preparaban para presentar a la cantante argentina Lali Espósito.

Hasta sus bailarines estaban en la pista. Sin embargo, la artista no subió al escenario, lo que causó rareza entre los asistentes y los televidentes del evento benéfico.

Terminado el evento, la artista argentina fue sorprendida por sus fanáticos a la salida del recinto, quienes le preguntaron qué fue lo que ocurrió que impidió el desarrollo de su show.

Chicos, vimos a Lali y nos dijo esto. Les dejamos el vídeo con la explicación de ella misma.

Cerramos aquí el tema y solo apoyo a Lali y a todo su equipo. pic.twitter.com/AV2GVIXMRw — FCO Lali Chile 🇨🇱 (@LaliChile_Fc) November 12, 2023

¿Por qué no se presentó Lali Espósito en el cierre de la Teletón?

Lali explicó que "estábamos todos listos detrás del escenario. Hubo problemas técnicos y nos dijeron que esperáramos, que salíamos después de lo último y no salimos después de lo último".

La cantante trasandina se retiró en un vehículo y lamentó la situación manifestando que "estábamos con muchas ganas la verdad. Me voy a llorar un ratito, gracias por su cariño".

Más tarde, a través de sus historias de Instagram, detalló la situación, explicando que todo fue por culpa del retraso en los horarios y por un tema televisivo.

Lali Espósito explicando por qué no se presentó en la Teletón 2023 / Instagram @lali

"Se empezó a atrasar la transmisión y el horario de todo. Cuando llegamos al escenario listísimos para salir a cantar, mi equipo se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y se habían desconectado enchufes", explicó.

"Me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año. Nos vamos tristes, no voy a mentir. Yo sé que el fandom quiere ver a su artista cantar y el cantante quiere hacer su concierto que preparó, pero lo importante es que se ha superado el objetivo este año en la Teletón, y al final de cuentas es lo único que importa y que más me alegra", concluyó Lali.

CHILE!!! Hoy cantamos para ustedes en La Teletón !!! 🥹♥️ — Lali (@lalioficial) November 11, 2023

Teletón 2023 superó la meta

Siguiendo la tradición de años anteriores, Mario Kreutzberger fue el encargado de anunciar el último cómputo de la jornada, rodeado de distintos animadores y animadoras de televisión.

"Don Francisco" caminó hasta el cajero automático de Banco de Chile, ubicado a un costado del escenario de la Quinta Vergara, pasó la tarjeta correspondiente a la cuenta 24.500-03 y leyó la millonaria cifra que recaudó la obra benéfica: $38.044.459.976

