"Esa ropa era de mi mamá": Claudia Conserva recuerda improvisado look que utilizó en su primera participación en Teletón

Este 2023, Teletón cumplió 45 años desde su primera edición. En todo este tiempo, decenas de artistas y animadores han desfilado por el evento benéfico, siendo, incluso, uno de sus primeros grandes escenarios al comienzo de sus carreras.

Ese es el caso de Claudia Conserva, conductora de televisión y actriz, quien hizo su debut en las 27 horas de amor en 1992, cuando tenía apenas 18 años, momento que ella recuerda con emoción.

"Con qué ropa voy"

"En el año 1992 estaba haciendo Extra Jóvenes. Tenía cero rodaje, llevaba un año con suerte", señaló Conserva en un pequeño clip que se mostró en la transmisión televisiva.

"Un ejecutivo me llama y me dice: 'Oye, hoy es la obertura de la Teletón y queremos que tú estés representando al canal'. Me asusté mucho y además dije: 'con qué ropa voy'", recordó.

"Esa ropa era de mi mamá"

La conductora revisó en imágenes su primera participación en el evento televisivo y afirmó que "se nota una improvisación en cuanto a look".

"Esa ropa que tengo ahí, en ese video, era de mi mamá. Una chaqueta con hombreras de la época", dijo, entre risas.

"Me la sufrí en la conducción de la Teletón"

Conserva reconoció haber tenido mucho miedo en su debut: "Me la sufrí en la conducción de la Teletón, pero fue una bonita experiencia".

"Ahora que la veo ahí, la recuerdo con cariño. Lo atesoro como un momento bonito. Con el correr de los años, todas esas cosas tienen otro peso, sin duda", añadió.

Las sabias palabras de Raúl Matas

Antonio Vodanovic fue el encargado de presentar a Conserva en su primera Teletón, quien debió compartir animación con el destacado Raúl Matas.

"Muy buenas noches, la verdad que estoy sumamente contenta de estar acá, en esta Teletón '92, representando un poco a los jóvenes. Y es por eso que quiero dirigirme hacia ellos", comenzó señalando la conductora al entrar al escenario.

"Muchas veces se habla de que los jóvenes son apáticos, que no están ni ahí con nada. Y yo quiero hacerle un llamado a todos ellos y que demostremos que sí estamos ahí con la Teletón y que sí vamos a colaborar", manifestó en esta oportunidad.

Tras sus primeras palabras, Matas le entregó un importante consejo: "La primera vez que uno viene a la Teletón, viene temblando. Le quedan 27 horas de amor, de aventura, de drama, de risa, de lágrimas. Nunca pierdas la calma. Siempre serena".

Sobre este importante momento en su carrera, Conserva recordó: "Mira, la sabiduría de este hombre. De mantener la calma. Siempre. Al pasar los años, y con todas las experiencias que me ha tocado vivir, siento que tiene tanta razón".

