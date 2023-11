Natalia "Arenita" Rodríguez muestra fotos de su bebé recién nacida: "Estamos bien y más felices que nunca"

10 nov. 2023 - 14:21 hrs.

Natalia Rodríguez, más conocida como “Arenita”, es recordada por su trabajo en televisión en el boom de las tribus urbanas. Tras dejar ese medio y dedicarse a otras actividades, se conoció que se casó y se mudó Dinamarca, luego de contraer matrimonio con un ciudadano de ese país.

Las últimas novedades en torno a su vida estaban marcadas por su embarazo y, este viernes, ella se encargó de mostrar a su hija recién nacida, Luisa, quien llegó al mundo el pasado martes 7 de noviembre.

"Ha sido todo hermoso y desafiante al mismo tiempo"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez comenzó explicando que “el 7/11/2023 será un día que jamás olvidaré, porque llego al mundo mi primera hija”.

Enseguida añadió que “después de un largo trabajo de parto que casi termina en cesárea, puedo al fin tener en brazos a mi pequeña Luisa”.

A sus seguidores les dijo que “aún seguimos en el hospital, esperamos pronto poder ir a casa... Gracias a todos nuestros familiares y amigos cercanos que han estado preocupados preguntando por nosotros. Estamos bien y más felices que nunca”.

Para cerrar su texto, que también incluyó cinco fotografías de la pequeña y sus padres, sentenció que “a ustedes gracias por todos los mensajes que me han enviado. No he tenido tiempo de contestar porque literal la maternidad me tiene consumida estos días, ha sido todo hermoso y desafiante al mismo tiempo”.

